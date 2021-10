Moto in vendita

Lo scorso agosto vi avevamo raccontato dell'asta Bonhams da oltre 4 milioni di euro e oggi torniamo a parlare di moto da collezione. In particolare stavolta, tra i 527 lotti, ci sono tantissime moto da corsa, compresi alcuni esemplari che arrivano direttamente dal Motomondiale.

LE MOTO Tra quelle di un tempo che fu le più altisonanti sono certamente la Yamaha 250 di Phil Read e la Honda 250 di John McGuinness. Ma non mancano esempi moderni delle migliori moto da corsa, oggetti che fino a qualche anno fa hanno corso – e vinto – nel Motomondiale. Sto parlando della Moto3 del Team Leopard utilizzata da Joan Mir, campione in carica MotoGP, o della Moto2 di Sam Lowes, moto il cui valore è stimato al di sotto dei 20.000 euro. Si alza l'asticella, invece, con le MotoGP – le CRT, per la precisione – guidate da Michael Laverty, Broc Parkes, James Ellison e Yonny Hernandez, per le quali il valore stimato è tra i 35.000 e i 70.000 euro.

La ex MotoGP di James Ellison

L'ASTA Insomma, se investire nel mattone non va più di moda potete sempre provare con una buona MotoGP. Per provare ad accaparrarsi una di queste meraviglie sarà necessario registrarsi entro il 9 ottobre prossimo e fare la propria offerta telefonicamente, oppure online, anche tramite l'app. Buoni acquisti!

Pubblicato da Michele Perrino, 02/10/2021