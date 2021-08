Lo scorso giugno vi avevamo raccontato dell'imminente asta Bonhams con oggetto oltre 800 lotti. Tra le protagoniste la Honda RC30 e molti altri pezzi storici: non solo moto ma anche sidecar, accessori e ricambi. Ve lo avevamo anticipato e oggi lo confermiamo: sebbene la VFR750R di cui sopra rappresenti un'icona delle 2 ruote non è stata lei a catalizzare l'attenzione dei collezionisti...

LE MOTO PIÙ COSTOSE Tra le prime 10 – per la precisione al 6° posto – c'è una moto italiana: si tratta della MV Agusta 750S del '73, battuta all'equivalente di oltre 95.000 euro. Per trovare la RC30, invece, dobbiamo scendere fino al 28° posto, con la Honda che è stata venduta a una cifra di poco superiore ai 35.000 euro, mentre al 31° troviamo una Ducati 864 cc Mike Hailwood Replica del 1979 - invenduta - il cui valore oscilla tra i 26.000 e i 32.000 euro. Se queste cifre vi sembrano elevate, il podio è roba da mani nei capelli!

700.000 EURO IN 3 Il 3° e il 2° posto sono occupati da due Brough Superior, rispettivamente una SS100 1000 cc Supercharged Special Re-Creation da oltre 148.000 euro e una OHV 680 Black Alpine del 1930 – invenduta – il cui valore è stimato tra 140.000 e 190.000 euro. Al 1° posto? Era già stata dichiarata in anticipo la più preziosa tra gli 811 lotti, ma ha saputo far meglio del previsto: si tratta della AJS Porcupine E90 GP della foto qui sopra – 1 dei 4 esemplari al mondo – che è stata venduta all'equivalente di oltre 340.000 euro, stabilendo un nuovo record in termini di valore, non solo per il modello in sé, ma anche per la moto più costosa mai battuta in un'asta britannica.