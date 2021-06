La grande asta Bonhams prenderà il via il prossimo 2 luglio e durerà 3 giorni. Una quantità spropositata di motociclette, sidecar, accessori e ricambi – 811 i lotti – con 2 ruote del recente passato e pezzi storici dei primi anni del secolo scorso. Si parte con moto da 1.000 euro per arrivare a 300.000 euro e forse più di un raro esemplare. Ecco le più celebri e spettacolari.

LE MARCHE C'è un po' di tutto: ho parlato di Honda ma ci sono anche le altre nipponiche, con Kawasaki, Suzuki e Yamaha, le... straniere BMW, Buell, Harley-Davidson, Norton, Royal Enfield e Triumph, ma soprattutto le italianissime Aprilia, Benelli, Beta, Bimota, Ducati, FB Mondial, Gilera, Laverda, MV Agusta e Vespa. E questo, solo per citare le più famose...

LE GIOVANI Tra le moto all'asta recenti più... stimolanti troviamo una Yamaha R1 del '99 – prezzo tra 3.200-4.400 euro – ma anche una Triumph Speed Triple '04 – 5.800-9.300 euro – una delle 50 Aprilia RRV 450 2013 – 6.400-7-600 euro – la sportiva costruita da Ian Newton su base RXV 450 per competere nell'omonimo campionato inglese: un oggetto da 54 CV per 118 kg di peso, tanto per capirsi. Moderna ma dal gusto retrò la Norton Commando 961 50th Anniversary – 12.000-16.000 euro – del 2018.

QUELLE... D'EPOCA Hanno solo qualche anno in più, è vero, ma dalla loro vantano una certa fama. Sto parlando del trio tutto Honda composto da Gold Wing, VFR400R NC 30 e dalla sorella maggiore VFR750R RC 30, tutte del 1989. La prima ha un valore tra 1.600 e 2.100 euro, la seconda tra 2.100 e 2.900 ma l'ultima delle 3, vera icona delle moto sportive e della Superbike, rappresenta un oggetto ricercatissimo dagli appassionati: si tratta infatti di una moto il cui valore è stimato tra 30 e 33.000 euro.

LE MATURE Ma il massimo lo si raggiunge con le... non più giovani. Troviamo moto come la Ducati replica Mike Hailwood del '79 – tra 26 e 32.000 euro – le MV Agusta Magni – tra 47 e 52.000 euro – e 750S del '73, valutata tra 70 e 93.000 euro. Ma i pezzi forti sono altri, almeno quanto a quotazione: la Brough Superior OHV Black Alpine del 1930 è certamente una di queste, con un valore tra i 140 e i 190.000 euro. La palma di vincitrice, tuttavia, va a lei: la AJS E90 Porcupine GP del 1946, infatti, è valutata tra 290 e 350.000 euro. Per vedere tutte le moto che andranno all'asta da Bonhams e scegliere le vostre preferite, potete cliccare qui.