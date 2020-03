LA (RI)NASCITA DI UNA LEGGENDA Tra le moto più iconiche e leggendarie di sempre, è impossibile non parlare alla Honda VFR750R, conosciuta ai più per il suo nome in codice: RC30. Di quella supersportiva, nata con il solo intento di vincere il Mondiale Superbike, ne furono creati solo 3.000 esemplari venduti tutto il mondo. Per riportare all'antico splendore questa moto iconica, dal Giappone arriva il primo programma ufficiale Honda dedicato al restauro e alla produzione di pezzi di ricambio dedicati alla VFR750R. Si chiama ''RC30 Forever'' e, come si legge dal comunicato originale, verranno prodotti soltanto i pezzi di cui si farà domanda e quelli che, dopo oltre 30 anni, necessitano una sostituzione. Il programma è stato lanciato, ma i tutti dettagli, l'elenco delle parti in vendita, il prezzo e le modalità di consegna saranno pronti nei prossimi mesi. Per chi invece vuole un ''piano di aggiornamento completo'' sarà Honda stessa ad affidare la RC30 ''in difficoltà'' a un meccanico altamente qualificato.

C'È CHI DICE NO L'iniziativa è decisamente interessante, visto che il modo migliore per mantenere in vita queste moto leggendarie è attraverso l'intervento della Casa Madre. Anche perchè difficilmente tutti gli esemplari in circolazione sono in ottime condizioni rispetto a quando uscì di fabbrica nel 1987. All'epoca, quando arrivò in Italia, costava la bellezza di 22 milioni di lire (circa 15.000 dollari negli USA), circa 10 milioni in più della Honda VFR750 standard. Oggi il suo valore è decisamente superiore - si parla di quotazioni che superano i 70.000 euro per i modelli nelle migliori condizioni - e chi ne ha una, difficilmente la venderà. La storia narra che nei primi anni 2000 Honda offrì una cifra assai elevata per comprare il modello ''numero uno'' da un collezionista giapponese, così da poterlo esporre al proprio museo di Motegi. Sebbene si trattasse della Casa motociclistica più grande del mondo, il proprietario rifiutò qualsiasi offerta avanzata da Honda.