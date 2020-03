DI NECESSITÀ VIRTÙ Il Tokyo Motorcycle Show 2020, che avrebbe dovuto prendere luogo in questi giorni, è stato cancellato a causa del Coronavirus. Per questo Honda ha presentato la gamma modelli destinati al mercato nipponico attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Tra questi, però, è spuntato anche un nuovo concept: si chiama CB-F, e riprende le forme e le linee della celebre Honda CB900F.

TUFFO NEL PASSATO A rendere omaggio a un celebre modello degli anni ’80 ci pensano dettagli dal gusto retrò come la grossa coda che accoglie un fanale posteriore a LED, che riprende perfettamente le linee squadrate della zona posteriore. D’effetto la sella piatta che si sviluppa verso il serbatoio, basso e lungo, che gioca un ruolo importante nel donare un look vintage a questo concept. Il faro anteriore non poteva che essere tondo, mentre il clacson posto davanti alla piastra di sterzo è un vero tocco di stile ripreso dalla CB900F. Il colore grigio silver satinato, abbinato a strisce blu e azzurre che si sviluppano per tutta la lunghezza di questo concept, è un omaggio alla CB750F di Freddie Spencer che il pilota americano usava nell’AMA Superbike.

BASE COMUNE Altro elemento di grande effetto stilistico è il singolo scarico conico, cromato come i carter motore. Ma il cuore a 4 cilindri in linea da 1000 cc è lo stesso della CB1000R, che a sua volta era stato prelevato dalla Honda CBR Fireblade di due generazioni fa. Non solo il propulsore – che sprigiona 145 CV e 104 Nm – ma anche il telaio monotrave in acciaio scatolare e il forcellone monobraccio sono gli stessi della maxi naked della Casa di Tokyo. Anche il resto della ciclistica è rimane invariata: troviamo una doppia pinza anteriore Tokico ad attacco radiale, una forcella Showa SFF-BF e cerchi da 17” con sezione 190/55 per il posteriore e 120/70 per lo pneumatico anteriore.

QUANDO ARRIVA? Honda non ha rilasciato ulteriori informazioni relative a questa CB-F Concept, dunque non si saprà se e quando arriverà una versione di serie. Anche perchè la Casa di Tokyo è famosa per i suoi prototipi a due ruote, decisamente affascinanti, ma che non sempre si concretizzano in un modello destinato al pubblico.