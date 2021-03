TANTI AUGURI Moto Guzzi, marchio di Mandello del Lario, spegne nel 2021 ben 100 candeline. Per l’occasione, Catawiki piattaforma di aste online, ha organizzato un'asta speciale per ripercorrere la storia e le tappe fondamentali dell’azienda. L'asta inizia oggi 12 marzo e terminerà il 28 marzo.

1921-2021 Era il 15 marzo 1921 quando il cavaliere Emanuele Vittorio Parodi, il figlio Giorgio e Carlo Guzzi fondarono la Società Anonima Moto Guzzi. Da allora la Società, con simbolo l’aquila, ha progettato e messo sul mercato motociclette che hanno lasciato il segno. Dal prototipo della G.P. 500 del 1919 alla prime Normali da gara, passando per il famoso Galletto del 1950, primo scooter a ruote alte della storia, la V8 da 500 cc... e la lista potrebbe continuare all'infinito. Quest’asta speciale di Catawiki vuole ripercorre la storia Moto Guzzi, esibendo le motociclette più rappresentative delle tre principali epoche dell’azienda.

MONOCILINDRICHE L'asta si apre con le prime motociclette di Mandello: si tratta della Normale, declinata in due versioni, una del 1921 e una del 1923. A queste si aggiungono la GT16 del 1933 e la più recente Nuovo Falcone del 1970. La Normale, con motore monocilindrico da 500 cc, arrivava a 8 CV e 80 km/h di velocità massima e fu la prima moto con cavalletto centrale della storia. Data la rarità, si tratta di oggetti dal valore superiore ai 45.000 euro. Oltre alle due antesignane c'è anche una GT16 del 1933, anch'essa monocilindrica da 500 cc, il cui valore è stimato in circa 21.000 euro. La Nuovo Falcone del 1970, infine, rappresenta un sogno più alla portata e dovrebbe valere qualcosa come 7.000 euro.

BICILINDRICHE Alla fine degli anni 60 arriva anche il motore bicilindrico, con la California, versione a tema americano della V7. Catawiki propone due versioni, la V7 Sport da 750 cc e la V7 GT California da 850 cc, rispettivamente del 1972 e del 1973. La V7, arrivata fino ai giorni nostri – qui la prova del modello 2021 ad opera del nostro Giorgio – è forse la moto più rappresentativa di Mandello del Lario. Le due versioni proposte all'asta hanno un valore, rispettivamente, di 18.000 euro e 9.000 euro.

SUPERBIKE Altra moto mitica per i guzzisti – e non solo – è la Le Mans, che Catawiki propone in 4 delle 5 versioni che furono realizzate. Si parte con una Le Mans 850 del 1976, il cui valore è stimato in circa 20.000 euro, per passare alla Le Mans II del 1979, che si distingue dalla versione precedente anche per la presenza di una carenatura. Il valore secondo gli esperti è di circa 10.000 euro. Profondamente rinnovata la Moto Guzzi Le Mans III del 1981 che è proposta all'asta, il cui valore è di 10.000 euro. Il quarto e ultimo esemplare della lista, la Le Mans IV, la cui cilindrata cresce a 1.000 cc, è del 1992. Questa ennesima versione fu presentata al Salone di Milano del 1984: il valore è stimato in 9.000 euro. Buona asta ma, soprattutto, buon compleanno Moto Guzzi!