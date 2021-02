FUORI IL PREZZO Il 2021 è l’anno del centenario per Moto Guzzi, la Casa dell’Aquila di Mandello del Lario ha dato una bella rinfrescata alla sua leggendaria V7, aggiornato la V9 ma non sono mancati aggiornamenti anche alla classic enduro – come amano definirla in riva al lago – V85TT. Per lei ci sono migliorie al motore, seppur i dati tecnici non siano ancora stati svelati da Moto Guzzi promettono una maggior dose di coppia, nuove mappature motore e cerchi a raggi che potranno (finalmente) ospitare pneumatici tubeless. Oltre alla versione standard ci saranno anche due Evocative Graphics oltra alla Travel e ad una versione celebrativa per il centenario. Ecco quanto costeranno e quando arriveranno nei concessionari.

GIÀ IN COMMERCIO Se non vedete l’ora di staccare l’assegno per mettervi in garage la nuova V85TT le notizie sono ottime: la moto è già disponibile nei concessionari con un prezzo di listino di 11.890 Euro. Per le nuove varianti Evocative Graphics, il sovrapprezzo è di 50 euro, il listino attacca a 11.940 Euro. La versione Travel, caratterizzata da un completo allestimento dedicato al viaggio con borse laterali e parabrezza maggiorato il prezzo sale a 13.140. Tutti i prezzi sono franco concessionario e inclusivi di IVA.

LA CENTENARIO Se volete una moto che si distingua da tutte, e che magari nel tempo acquisti valore, il consiglio è quello di puntare sulla versione Centenario. La colorazione è senza dubbio elegante ed evocativa per via del serbatoio in metallo satinato, le carene verdi e la sella color cuoio: combinazioni di colori che rievocano anche la 350 Bialbero che, con i suoi 9 titoli iridati, è una delle Guzzi più vincenti della storia. Il prezzo di listino è di 12.090 Euro