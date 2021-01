Cent’anni di storia: probabilmente è l’avvenimento più importante che qualcuno possa celebrare. Soprattutto se, da un secolo a questa parte, la storia l’ha scritta. Nel mondo delle due ruote, Moto Guzzi ha senza dubbio detto la propria in qualsiasi epoca: dal 1921 ad oggi.

Per festeggiare i cent'anni dell’Aquila di Mandello del Lario, Moto Guzzi ufficializza il ritorno delle GMG – Giornate Mondali Moto Guzzi – dal 9 al 12 settembre 2021. Ma non è tutto: verrà prodotta l’esclusiva versione Centenario per i modelli V85 TT, V7 e V9. Le moto saranno le nuove versioni Euro5, ma adornate con un’esclusiva livrea: per celebrare i 100 anni, si ispirano alla leggendaria Otto Cilindri degli anni ’50. La colorazione è senza dubbio elegante ed evocativa per via del serbatoio in metallo satinato, le carene verdi e la sella color cuoio: combinazioni di colori che rievocano anche la 350 Bialbero che, con i suoi 9 titoli iridati, è una delle Guzzi più vincenti della storia. Altri particolari distintivi sono l’aquila in una finitura dorata e il logo dedicato che celebra anche graficamente i 100 anni di Moto Guzzi.