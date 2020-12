NUOVE V7 850 Dopo anni di affinamenti e innumerevoli versioni speciali, la carriera della Moto Guzzi V7 III è giunta al capolinea. Al suo posto arriverà la Moto Guzzi V7 850, una moto più veloce, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita che però non perde l’autenticità delle moto della Casa di Mandello del Lario. Pochi giorni fa vi abbiamo detto tutto su di lei (qui il link per scoprirla nel dettaglio), oggi Moto Guzzi ha svelato quanto costeranno le versioni Stone e Special, le prime a debuttare sul mercato, e quando arriveranno nei concessionari.

QUANDO E QUANTO Se siete amanti delle linee contemporanee e la tecnologia secondo voi non stona nemmeno su una classica, la Moto Guzzi V7 850 Stone è quella da scegliere. Disponibile in tre colorazioni satinate: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame. Il prezzo è di 8.840 euro. Per i tradizionalisti, amanti delle cromature, della strumentazione analogica a doppio quadrante circolare e dei cerchi a raggi la versione Special è la più indicata. In questo caso le colorazioni disponibili sono due, abbinate a grafiche dedicate: Blu Formale e Grigio Casual, il prezzo è di 9.140 euro. Entrambe le versioni di V7 850 2021 saranno disponibili nei concessionari a partire da gennaio 2021.