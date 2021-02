A Mandello del Lario il 2021 non è un anno come gli altri, perché si festeggeranno i 100 anni di Moto Guzzi. La Casa dell’aquila, che recentemente ha rinnovato la propria gamma all’Euro5, celebrerà i 100 anni con l’edizione speciale Centenario ma soprattutto con le Giornate Mondiali Moto Guzzi in programma a settembre.

PREZZI Presto metteremo mano sulla nuova Moto Guzzi V7, di cui sappiamo già praticamente tutto (anche il prezzo), così come della Moto Guzzi V85 TT e ora, finalmente, è stato svelato il prezzo della nuova Moto Guzzi V9. La Roamer attacca il mercato con un prezzo di 10.190 euro mentre per la Bobber ce ne vogliono 10.890. L’allestimento Centenario è disponibile esclusivamente per la Bobber e costa 200 euro un più, ossia 11.090 euro.