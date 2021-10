Moto3 2021

PERICOLO SCAMPATO Un incidente pericolosissimo ha interrotto la gara della Moto3 al Gran Premio delle Americhe di Austin. A 3 giri dal termine il turco Denis Oncu ha tagliato la strada allo spagnolo Jeremy Alcoba, che è rovinato in pieno rettilineo mentre sopraggiungeva il gruppo. Andrea Migno non è riuscito a evitarlo, ma fortunatamente la moto gli ha fatto da scudo e l'italiano è decollato, anche lui altrettanto fortunatamente senza conseguenze fisiche nonostante il brutto impatto con l'asfalto. Se l'è vista ancor più brutta Pedro Acosta che ha centrato anch'esso la moto di Alcoba, decollando e rischiando di rompersi l'osso del collo, ma se l'è cavata con centinaia di metri di scivolata tra asfalto e erba. Tanti altri piloti hanno evitato ostacoli in pista per un soffio e tutto è andato per il meglio, ma dopo le scomparse di Dupasquier, Millan e Berta Vinales, servono provvedimenti, con pene più aspre e scartamenti in rettilineo da limitare al massimo e da penalizzare severamente. Di seguito il video del clamoroso incidente.

🚩 RED FLAG 🚩



Race stopped due to multiple crash involving #16 A Migno, #37 P Acosta and #52 J Alcoba. All riders involved are on their feet#Moto3 | #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/9tUprBVnQX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2021

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/10/2021