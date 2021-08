IT'S COMING ROM...ANO! L'Inghilterra è sempre azzurra! La domenica di Silverstone si apre con il trionfo italiano di Romano Fenati, dominatore del weekend britannico con il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di libere, la pole position e la vittoria in una gara comandata dal primo all'ultimo giro! L'unico che è riuscito a tenere il suo passo è stato Niccolò Antonelli, sul podio con lui nonostante la mano infortunata, terzo un fantastico Dennis Foggia, che resiste al ritorno di Izan Guevara e lo tiene dietro all'ultimo giro! Peccato solo per Andrea Migno, nel gruppo di testa e fuori gara a causa di un problema tecnico. Nel mondiale Fenati torna a cullare sogni quantomeno di podio finale, con il leader Acosta che raccoglie appena 4 punticini (ma il suo vantaggio è ancora ingente su chiunque) contro i 25 dell'italiano e lo zero di Sergio Garcia, 17°.

MOTO3 Allo spegnimento dei semafori Romano Fenati scatta benissimo dalla pole position e tenta di andare in fuga sin dal primissimo giro. Al suo inseguimento si mettono quattro italiani: Niccolò Antonelli, Andrea Migno e Riccardo Rossi. Si forma un bellissimo quartetto con i quattro azzurri, ma Rossi si stacca e restano in tre con un vantaggio minimo sul resto della folla. Alle spalle del trio di testa si forma un gruppone con altri due italiani, lo stesso Rossi e il bravo Denis Foggia. A 12 giri dal termine però, lo sfortunatissimo Andrea Migno è costretto ad abbandonare la gara per un problema al cambio, quando il podio era praticamente prenotato. Davanti la coppia Fenati-Antonelli prosegue a comandare, mentre dietro sono in sette a inseguirli, staccato di oltre 3'': Foggia, Guevara, Binder, Suzuki, Masià, Oncu e Rossi. Il leader del mondiale Acosta è lontano altri 6-7'' in un terzo gruppo. La situazione cambia un po' a 5 giri dalla fine, quando Fenati e Antonelli alzano il ritmo per un paio di giri e Foggia inizia a recuperare, portandosi dietro Guevara, ma è un bluff: Fenati torna a spingere e prende un minimo gap su Antonelli che poi conserva fino alla bandiera a scacchi: capolavoro! Quest'ultimo deve guardarsi dal ritorno furioso di Foggia e Guevara che nell'ultimo giro danno spettacolo! Alla fine il podio è tutto italiano, con Rossi nono e il leader del mondiale Acosta 12°. Fuori dai punti il secondo nel mondiale Sergio Garcia, solo 17°!

Gran Premio di Gran Bretagna 2021

Dopo le 16.30

Dopo le 16.30

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Romano FENATI Husqvarna 37'26.974 2 Niccolò ANTONELLI KTM +1.679 3 Dennis FOGGIA Honda +2.107 4 Izan GUEVARA GASGAS +2.154 5 Tatsuki SUZUKI Honda +7.475 6 Jaume MASIA KTM +7.541 7 Darryn BINDER Honda +7.559 8 Deniz ÖNCÜ KTM +14.523 9 Riccardo ROSSI KTM +14.541 10 Carlos TATAY KTM +20.503 11 Pedro ACOSTA KTM +21.898 12 John MCPHEE Honda +21.859 13 Ayumu SASAKI KTM +22.028 14 Filip SALAC KTM +22.107 15 Gabriel RODRIGO Honda +22.157 16 Sergio GARCIA GASGAS +22.444 17 Stefano NEPA KTM +22.331 18 Xavier ARTIGAS Honda +22.580 19 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +25.215 20 Alberto SURRA Honda +27.518 21 Jeremy ALCOBA Honda +32.821 22 Lorenzo FELLON Honda +33.015 23 Ryusei YAMANAKA KTM +33.310 24 Yuki KUNII Honda +52.820 25 Maximilian KOFLER KTM +52.858 Andrea MIGNO Honda 12 Giri Kaito TOBA KTM 14 Giri