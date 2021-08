SI TORNA A SILVERSTONE! Il mondiale MotoGP prosegue con il ritorno a Silverstone dopo un anno di assenza per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Dopo i successi a sorpresa di Jorge Martin e Brad Binder in Austria, ci si attende un ritorno al vertice per i big della categoria, da Fabio Quartararo a Marc Marquez, da Pecco Bagnaia a Jack Miller, sempre tenendo conto che nel Northamptonshire il meteo ha sempre giocato e giocherà un ruolo importante. Non sarà al via Maverick Vinales, che ha rotto con la Yamaha, al suo posto il tester Cal Crutchlow mentre al posto dell'infortunato Franco Morbidelli il team Petronas ha promosso il giovane Jake Dixon a fianco dell'eterno Valentino Rossi. Ritorno in sella alla sua Aprilia, invece, Lorenzo Savadori, infortunatosi in Stiria e operato al piede dopo lo spettacolare incidente con Dani Pedrosa.

I risultati del Gran Premio di Gran Bretagna 2021

29 agosto 2021, ore 14.00

Sabato 28 agosto

Sabato 28 agosto, ore 14.35

Sabato 28 agosto, ore 14.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 13.30

Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Gran Bretagna 2021

Sabato 28 agosto, ore 9.55

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Gran Bretagna 2021

Venerdì 27 agosto 2021, ore 14.10

Venerdì 27 agosto 2021, ore 9.55