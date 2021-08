UP&DOWN MARQUEZ! La MotoGP torna sulla meravigliosa pista di Silverstone e con i nuvoloni grigi sopra il circuito che danno tregua e non riversano tutta la loro acqua sulla pista, il migliore di tutti è Marc Marquez che ringrazia e martella un giro veloce dopo l'altro fino a chiudere in testa la mattinata di prove libere 1 con il tempo di 2'00''941. La sessione si chiude, di fatto, in anticipo di circa due minuti, però, a causa della scivolata proprio di Marc Marquez, la cui moto rotola in curva 2 e si ferma in mezzo alla pista inondandola di detriti. Dietro al campionissimo della Honda la miglior prestazione è stata colta in extremis dal suo connazionale dell'Aprilia, Aleix Espargarò, che si è fermato a 250 millesimi dalla vetta, precedendo il leader iridato Fabio Quartararo che con la Yamaha incassa 360 millesimi da Marquez.

🚩 RED FLAG 🚩 @marcmarquez93's bike is destroyed at Maggots after losing the front! 😱



Thankfully Marc was up and walking away! 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/GgY0dWUXu1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2021

ITALIANI INDIETRO Nella top ten finiscono anche Pol Espargarò, compagno di squadra di Marquez a testimonianza che su questa pista la Honda può dire la sua, Jack Miller con la Ducati, Taka Nakagami, ancora Honda, Alex Rins, vincente qui nel 2019 con la Suzuki, i ducatisti Pecco Bagnaia, primo italiano, e Johann Zarco e la quarta Honda su quattro, tutte in top ten, quella di Alex Marquez, scivolato nelle prime fasi di sessione. Il secondo italiano è Danilo Petrucci, che ieri ha parlato del suo futuro lontano dalla MotoGP, 11° con la KTM, con Cal Crutchlow ottimo 12° con la Yamaha ufficiale e Jorge Martin (caduto anche lui stamattina), in 13° piazza. Per trovare gli altri italiani dobbiamo scendere al 16° posto di Valentino Rossi, al 18° di Bastianini, al 20° di Marini e al 22° e ultimo del rientrante e perennemente infortunato (e sfortunato), Savadori.