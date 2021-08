MOSSA A SORPRESA Danilo Petrucci resta un pilota della KTM. Non farà però né il mondiale MotoGP, né quello Superbike, bensì si cimenterà nel raid più duro, pericoloso e affascinante delle due ruote, la famigerata Dakar! Il pilota ternano, grande amante del motocross, ha visto spegnersi una ad una le varie ipotesi: Aprilia MotoGP (ha firmato Vinales), Yamaha MotoGP (i posti in Petronas andranno a giovani o ad altri piloti, ma non a lui), Ducati Superbike (chiuso dal ritorno di Alvaro Bautista nel team Aruba.it) e ha così spiegato dal paddock di Silverstone la nuova strada che intraprenderà al termine della stagione corrente.

DAKAR PRIORITARIA ''Ho parlato con KTM e stiamo iniziando a ragionare su un futuro nell'off road, anche se al momento non ho nulla di concreto'', ha spiegato Petrucci a GPOne - ''Correre fuoristrada sarà una cosa bellissima per me, ma in qusto momento voglio restare concentrato sulla MotoGP e sul finale di stagione. Dalla Superbike non sono arrivate offerte concrete e almeno KTM mi ha proposto una cosa che mi piace e quindi è bello restare con loro. Abbiamo avuto sempre un bel rapporto, ci siamo impegnati a vicenda e anche se arrivassero offerte da SBK o da tester in MotoGP, probabilmente darò proprietà a loro per l'off road, scegliendo di andare dove mi porta il cuore e con chi ha scelto di lavorare con me. Stiamo pralando di questa opportunità e non ho alternative valide al momento, non so quali saranno i dettagli ma per me è deciso e si farà. Alla mia età posso permettermi due o tre anni per diventare competitivo''.