IL RITORNO! Alvaro Bautista è di nuovo un pilota della Ducati. La notizia, già riportata nei giorni scorsi, ha assunto i crismi dell'ufficialità questa mattina, con i comunicati stampa contemporanei di Honda e Ducati, il primo per salutare dopo un'annata sfortunata il pilota iberico, il secondo per dare il bentornato al figliol prodigo che nel 2019 esordì con un sensazionale 11 su 11 - parliamo di vittorie - in Superbike con la Panigale V4 R, ma a fine stagione si staccò dalla casa italiana vista l'involuzione dei risultati.

BUIO E LUCE Alvaro Bautista prenderà il posto di Scott Redding, che la scorsa settimana ha annunciato l'addio alla Ducati alla volta della BMW. Il pilota britannico è ancora in lizza per il mondiale 2021 dopo l'ottima performance mostrata nel corso di tutto il weekend del Round Navarra, con due vittorie e un secondo posto. Il suo passaggio alla casa tedesca sarà un salto nel buio, mentre il ritorno di Bautista in Ducati potrebbe assumere più i connotati della luce in fondo al tunnel per il pilota spagnolo, che lascia una moto, la CBR 1000 RR-R, con cui non è mai nato il feeling, per tornare al vecchio amore Panigale V4-R.