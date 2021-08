SHOWTIME! Ieri gara-1 del Round della Navarra non ha regalato grandissime emozioni se non nei primi giri, oggi la giornata è iniziata con una sensazionale Superpole Race che ha visto battagliare per la vittoria i tre piloti che si stanno giocando il campionato del mondo! Ad avere la meglio è stato Scott Redding, al termine di una lotta furibonda nei primi giri, con Jonathan Rea e la sua Kawasaki che non si sono però arresi fino al giro finale. Terzo Toprak Razgatlioglu, che perde altri due punticini in classifica da Rea.

SUPERPOLE RACE In un replay della partenza di gara-1 Scott Redding parte bene dalla seconda casella e brucia il poleman Jonathan Rea, con Razgatlioglu che a fionda si catapulta dalla ottava alla terza piazza davanti a Locatelli. L'ordine d'arrivo di gara-1 è già ristabilito alla prima curva della Superpole Race, ma stavolta qualcosa va diversamente: si innesca una fantastica bagarre a tre con Rea che ne esce inizialmente vincitore e Redding che è costretto a cedere la posizione anche a Toprak. Al terzo giro si replica con Razgatlioglu che battaglia con Rea, i due si toccano e ne riapporfitta Redding che torna primo in due fasi, rimettendosi davanti al nord irlandese sulla retta principale. ''Razga'' con la Yamaha commette un piccolo errore e si stacca, ma riesce a tornare sul duo di testa in un paio di giri, mentre Redding sembra poter gestire la prima piazza, allungando soprattutto nell'ultimo settore. Le posizioni si cristallizzano negli ultimi giri, sebbene nel giro finale Rea provi a farsi minaccioso nello scarico del ducatista, ma la corsa breve si chiude esattamente con lo stesso podio di gara-1 e la stessa top 5 visto il 4° posto di Andrea Locatelli (Yamaha) e il 5° di Alex Lowes (Kawasaki), stavolta autori di una bella battaglia, vinta dall'italiano. Fuori dai dieci, invece, gli altri due rappresentanti del tricolore: 12° Bassani e 13° Rinaldi.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Navarra