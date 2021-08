LOTTA AL VERTICE La prima giornata in pista sull'inedito circuito della Navarra premia i big di questo Campionato del Mondo Superbike 2021. A spartirsi la copertina sono il leader del mondiale Jonathan Rea con la Kawasaki e il suo più diretto inseguitore (a soli 3 punti) Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Il terzo incomodo del mondiale Scott Redding con la Ducati, fresco di annuncio del passaggio in BMW per la prossima stagione, non è lontano e resta nella top 3 sia al mattino che al pomeriggio. Nel dettaglio, Johnny Rea ha siglato il miglior tempo al mattino fissando lo standard in 1'37.629 e precedendo di 123 millesimi Razgatlioglu e di 164 millesimi Redding. Nelle FP2, invece, la pista peggiora e Toprak Razgatlioglu si ferma a 1'38''134, precedendo Scott Redding di 219 millesimi e l'altro pilota ufficiale Ducati, Michael Ruben Rinaldi (nono al mattino), di XXX millesimi.

BENE YAMAHA E DUCATI Scott Redding stava facendo un ottimo tempo nel suo ultimissimo giro di FP2 ma è tornato ai box spingendo la sua Ducati Panigale V4-R a causa di un problema tecnico. Buona giornata, tutto sommato, per i piloti di Ducati e Yamaha (tutti e sei gli ''ufficiali'' hanno concluso le FP2 nella top 6) con Garrett Gerloff 4° e 5°, Andrea Locatelli 5° e 4° e Chaz Davies due volte sesto. Chi ha peggiorato dal mattino al pomeriggio è proprio Johnny Rea, che ha chiuso solo settimo nelle libere 2, precedendo Lowes, Sykes e un buon Bassani. 12° Alvaro Bautista, che al mattino era stato settimo e che il prossimo anno lascerà la Honda per tornerà a guidare la Ducati. Di seguito i risultati completi della prima giornata.

Risultati FP1 - Round Superbike Navarra

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.629 18 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'37.752 0.123 19 3 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.793 0.164 23 4 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'38.082 0.453 19 5 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.097 0.468 22 6 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'38.229 0.600 20 7 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'38.531 0.902 19 8 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.536 0.907 17 9 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.542 0.913 18 10 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.564 0.935 18 11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.710 1.081 19 12 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'38.993 1.364 19 13 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'39.048 1.419 20 14 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'39.110 1.481 18 15 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.257 1.628 15 16 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'39.802 2.173 14 17 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'40.197 2.568 20 18 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.716 3.087 18 19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'40.872 3.243 18 20 Naomichi Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1'41.017 3.388 18 21 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'42.760 5.131 21 22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'42.783 5.154 19

Risultati FP2 - Round Superbike Navarra