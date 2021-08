REDDING IN BMW! Neanche il tempo di annunciare il probabilissimo ritorno di Alvaro Bautista in Ducati che arriva l'ufficialità dell'addio di Scott Redding a Borgo Panigale con direzione Monaco di Baviera. Il pilota britannico, infatti, ha annunciato il suo approdo in BMW per la prossima stagione, dove prenderà il posto probabilmente di Tom Sykes, mentre Michael Van der Mark dovrebbe essere il suo compagno di squadra. Per Sykes, comunque, c'è la possibilità di restare nella casa tedesca con un team satellite, le trattative sarebbero in corso - come scirve il sito ufficiale della Superbike.

ADDIO DUCATI! Redding ha annunciato il suo approdo in BMW con un lungo post su instagram, di seguito uno stralcio delle sue parole: ''Questo è un giorno molto speciale per me, nel quale annuncio il mio approdo al BMW Motorrad Motorsport per il mondiale Superbike 2022'', ha spiegato il pilota britannico. ''È stato 1il primo costruttore a volermi e sono emozionato per l'accordo raggiunto. La mia è stata una decisione difficile perché mi sono divertito immensamente con Ducati, prima nel British Superbike e poi nel Mondiale, dove sono diventato vice campione del mondo. La gente della Ducati avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, così come i loro incredibili fan. Il mio unico obiettivo ora è di continuare a dare il massimo per la Ducati, stiamo ancora combattendo per il titolo e sono determinato a chiudere la nostra relazione in modo positivo. Sentivo però che era giunto il momento per me di passare alla BMW per nuove emozionanti sfide''.