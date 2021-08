ROUND NAVARRA IN TV Il mondiale Superbike gira la boa di metà campionato con il settimo di tredici appuntamenti complessimi, e lo fa esordendo in Navarra, per la seconda di quattro tappe spagnole di questo 2021. Il circo delle derivate arriva sul circuito di Los Arcos con Jonathan Rea e la sua Kawasaki sempre in testa al mondiale, ma stavolta tallonata dalla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, distante appena tre punti in classifica generale. La lotta iridata sembra chiusa a questi due piloti, ma ha ancora qualche chance da giocarsi anche il ducatista Scott Redding, uscito rinvigorito dai tre podi dello scorso round di Most, in Repubblica Ceca. Gli altri correranno per la gloria, con due giovani italiani rampanti come Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) a caccia di risultati prestigiosi, così come Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Tom Sykes e Michael Van der Mark (BMW), Chaz Davies e Axel Bassani (Ducati), Alvaro Bautista e Leon Haslam (Honda).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel settimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento inglese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8