SUPERPOLE RACE La domenica della Superbike in Repubblica Ceca è iniziata nel segno di Toprak Razgatlioglu. Il turco, scattato dalla pole position, ha comandato la gara che determina la griglia di partenza di gara-2 dall'inizio alla fine. Per lui si tratta del decimo successo nella WSBK. Il pilota della Yamaha è stato a lungo impensierito da Jonathan Rea, desideroso di riscatto dopo la caduta di ieri. L'irlandese, però, è nuovamente incappato in un errore in curva 1. Uno sbaglio meno grave nelle conseguenze rispetto a quello di sabato, ma il portacolori della Kawasaki è finito lungo in frenata ed è stato scavalcato dalla Ducati di Scott Redding. Il britannico ha poi resistito al tentativo di recupero di Rea e ha chiuso al secondo posto, mentre il campione del mondo in carica si consola con l'arrivo numero 200 tra i primi 3, ovviamente primo pilota nella storia del Mondiale Superbike a raggiungere una simile statistica. In seconda fila partiranno un ottimo Andrea Locatelli, Tom Sykes e Alex Lowes, il quale ha avuto la meglio su Axel Bassani. Completano la terza fila Garrett Gerloff e Alvaro Bautista, con Michael Ruben Rinaldi che ha chiuso decimo. Gara-2 scatterà alle 15:15 ora italiana.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Most