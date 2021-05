REA SCAPPA Dopo le prime tre gare del Campionato del Mondo Superbike 2021, il sei volte campione Jonathan Rea è già primo in classifica, grazie alle affermazioni in Gara-1 (la 100° in carriera tra le derivate di serie) e Superpole Race nel weekend di Aragon e al secondo posto nella Gara-2 alle spalle di Scott Redding. Il ducatista è stato bravo ad azzeccare le gomme sulla pista umida del Motorland Aragon di Alcaniz e ha limitato i danni in classifica ad appena 17 punti, dopo aver disputato due gare deludenti e una sugli scudi. Meglio di lui Alex Lowes, che con due secondi posti e un terzo si va a prendere la seconda posizione in classifica. Tra i costruttori subito in fuga la Kawasaki con sei podi su tre gare.

Classifica Piloti Superbike 2021

Pos Pilota Nazione Moto Punti 1 Jonathan Rea GBR Kawasaki 57 2 Alex Lowes GBR Kawasaki 45 3 Scott Redding GBR Ducati 40 4 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha 30 5 Tom Sykes GBR BMW 23 6 Garrett Gerloff USA Yamaha 23 7 Michael van der Mark OLA BMW 21 8 Chaz Davies GBR Ducati 17 9 Andrea Locatelli ITA Yamaha 13 10 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati 9 11 Jonas Folger GER BMW 8 12 Leon Haslam GBR Honda 8 13 Alvaro Bautista SPA Honda 8 14 Lucas Mahias FRA Kawasaki 7 15 Kotha Nozane JPN Yamaha 7 16 Axel Bassani ITA Ducati 6 17 Isaac Vinales SPA Kawasaki 6 18 Christophe Ponsson FRA Yamaha 1 19 Tito Rabat SPA Ducati 0 20 Eugene Laverty IRL BMW 0 21 Leandro Mercado ARG Honda 0 22 Loris Cresson BEL Kawasaki 0 23 Samuele Cavalieri ITA Kawasaki 0

Classifica Costruttori Superbike 2021