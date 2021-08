REDDING POWER! Nel weekend in cui annuncia l'addio alla Ducati alla volta della BMW, Scott Redding si scrolla di dosso ogni pensiero e va a vincere gara-1 del Round della Navarra, provando a riaprire la lotta iridata. Sono solo cinque i punti recuperati sul leader Jonathan Rea, ma è già qualcosa, con Toprak Razgatlioglu che ha limitato i danni portandosi in terza posizione e scivolando da -3 a -7 dal pilota nord irlandese. Ottima la gara di Andrea Locatelli, quarto, con altri due italiani in top ten: il buon Bassani, ottavo, e lo spento Rinaldi, decimo. Al mattino era arrivata la settima superpole consecutiva di Jonathan Rea e della Kawasaki, in grado di girare in 36'1, un decimo meglio di quanto fatto da Scott Redding con la Ducati e 4 decimi più veloce della BMW di Tom Sykes. Male nelle qualifiche Razgatlioglu, solamente ottavo e per la prima volta dell'anno dietro al compagno di squadra Locatelli al sabato, quarto.

LA GARA Dalla prima casella della griglia Jonathan Rea scatta bene ma si fa beffare dal motorone della Panigale V4 R di Scott Redding, che però commette un errore nel corso del primo giro e cede nuovamente il comando al leader iridato. Molto bene anche Andrea Locatelli, che si mette in terza posizione con la Yamaha, mentre Toprak Razgatlioglu, dopo le sfortunate qualifiche, dall'ottava piazza ci mette un battito di ciglia a fiondarsi in quarta e rendersi minaccioso nello scarico dell'italiano. Nei primi giri Rea prova la fuga ma Redding tiene il suo passo e a 18 giri dalla conclusione lo infila in rettilineo, dietro di loro si staccano, invece, i due yamahisti, che precedono un gruppetto composto da Lowes, Sykes e Davies, che però cade e si ritira poco dopo, in contemporanea con l'hondista Alvaro Bautista. Razgatlioglu sale sul podio virtuale sfruttando un errore di Locatelli, e prova ad andare a riprendere Rea, che nel frattempo sta perdendo qualche decimo dal fuggitivo Redding. La situazione, però, si cristallizza ben presto, con i primi cinque piloti che non cambieranno più le loro posizioni fino alla bandiera a scacchi. Scott Redding va a vincere la sua quarta gara dell'anno, salendo sul podio per la quinta gara consecutiva (tre secondi e due vittorie), e accorciando da 50 a 45 i punti di ritardo da Rea, secondo e sempre primo nel mondiale con 7 lunghezze su Razgatlioglu, terzo. Locatelli, Lowes, Sykes, Van der Mark, Bassani, Gerloff e Rinaldi completano la top ten.

Risultati Gara 1 - Round Superbike Navarra

Pos Pilota Moto Tempo 1 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 37'50.793 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 2.519 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 5.894 4 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 9.405 5 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 16.219 6 Tom Sykes BMW M 1000 RR 20.600 7 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 24.158 8 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 26.497 9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 26.718 10 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 29.602 11 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 39.387 12 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 41.316 13 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 44.338 14 Jonas Folger BMW M 1000 RR 48.470 15 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'21.773 16 Naomichi Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1'21.956 17 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'30.006 18 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1 Lap RET Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 17 Laps RET Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 17 Laps RET Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 20 Laps RET Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 20 Laps

Risultati Superpole - Round Superbike Navarra

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'36.122 7 2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'36.215 0.093 6 3 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'36.546 0.424 5 4 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'36.580 0.458 6 5 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'36.693 0.571 7 6 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'36.729 0.607 6 7 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'36.744 0.622 8 8 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'36.752 0.630 6 9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'36.858 0.736 6 10 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'36.895 0.773 9 11 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'37.240 1.118 7 12 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'37.412 1.290 7 13 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'37.468 1.346 8 14 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'37.661 1.539 7 15 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'37.664 1.542 6 16 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'37.794 1.672 8 17 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'38.012 1.890 7 18 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'38.446 2.324 8 19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'38.948 2.826 7 20 Naomichi Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1'38.973 2.851 7 21 Jayson Uribe Kawasaki ZX-10RR 1'40.094 3.972 7 22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'40.255 4.133 6

