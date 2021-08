POLE PER POL! La pole position del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 se la aggiudica a sorpresa Pol Espargarò! Sulla pista di Silverstone il pilota spagnolo ha dovuto attendere che venisse cancellato un super tempo di Jorge Martin, risultato di un taglio non rilevato dalle fotocellule in curva 8. Lo spagnolo della Ducati aveva rifilato otto decimi a tutti, fatto pressoché impossibile, e infatti la pole è stata riconsegnata al pilota della Honda, che con il tempo di 1'58''889. In prima fila con Pol, alla terza Pole Position in MotoGP, si infila il sempre più concreto Pecco Bagnaia con la Ducati, staccato di appena 22 millesimi. Terzo Fabio Quartararo con la Yamaha, a 36 millesimi dal leader!

ROSSI IN CRESCITA In seconda fila Jorge Martin, il protagonista del finale di sessione con la sua Ducati, avrà la compagnia della Honda di Marc Marquez e dell'Aprilia di Aleix Espargarò! Terza fila per Valentino Rossi, ottavo, a sandwich tra le due Ducati di Jack Miller, settimo, e Johann Zarco, nono. Il pilota italiano ha mostrato buoni passi in avanti per tutte le sessioni di libere e in mattinata, nel corso delle FP3, aveva persino fatto segnare intertempi da primo tempo, prima di dover abortire il giro a causa di un impedimento in pista. Quarta fila, invece, per le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e per la KTM di Brad Binder.

Pole for @88jorgemartin! 🤔



NO! Turns out he did cut the corner at Turn 8! 🛑#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/VwMZk9LAH2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2021

PECCATO ENEA! Dalla Q1 si erano qualificati al segmento decisivo Johann Zarco con la Ducati e Alex Rins con la Suzuki, entrambi hanno spinto in terza posizione il bravissimo Enea Bastianini, che dopo un super primo giro con cui aveva regolato la concorrenza, poi sbaglia, cade e lascia pista libera ai due che si qualificano in Q2. Bastianini aprirà la quinta fila con la 13° piazza, al fianco dell'anch'esso bravo compagno di Ducati, Luca Marini e il giapponese della Honda, Taka Nakagami. Sesta fila per Danilo Petrucci (KTM), Alex Marquez (Honda) e Iker Lecuona (KTM), mentre in settima e ultima fila scatteranno Cal Crutchlow con la Yamaha ufficiale, Miguel Oliveira, in difficoltà per tutto il weekend, e il rookie Jake Dixon, che sulla Yamaha del team Petronas sostituisce l'infortunato Franco Morbidelli.