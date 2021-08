GRAN BRETAGNA, DODICESIMA TAPPA Dopo la doppietta al Red Bull Ring di Spielberg la MotoGP torna in pista nel tempio di Silverstone, con Fabio Quartararo che proverà a non farsi riprendere in classifica dalla nutritissima pattuglia di inseguitori. Bagnaia, Zarco, Miller, Martin, Marquez, Mir, Rins, Oliveira, Binder e anche Valentino Rossi, tutti proveranno a portarsi a casa il massimo risultato ma non Maverick Vinales (separatosi con la Yamaha) e Franco Morbidelli (infortunato). Per arrivare preparati alla prova britannica, non potete non conoscere tutti i segreti della pista di Silverstone svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti agli 11 team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità del tracciato del Northamptonshire, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del Red Bull Ring. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Dopo un anno di assenza, torna il GP Gran Bretagna che era saltato pure nel 2018 per la pista allagata. In passato, in presenza di pioggia, i piloti della MotoGP impiegavano i dischi in acciaio, ma ultimamente si stanno orientando sul carbonio, grazie ai dischi di ultimissima generazione, adatti anche all’impiego sul bagnato. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Silverstone Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, identico alle piste di Misano Adriatico e Valencia.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 28%

: 28% Lunghezza circuito 5.900 metri

5.900 metri Numero di giri : 20

: 20 Numero di frenate : 10

: 10 Le tre curve più impegnative: curva 7, curva 11 e curva 16

Oltre a pinze, dischi, pastiglie, pompe freno e pompe frizione, Brembo fornisce a tutti i piloti della MotoGP anche il fluido freni. Due le tipologie a disposizione: l’HTC64 contraddistinto da maggiore resistenza alle alte temperature ambientali ma da minore igroscopicità. Con quest’ultimo termine si intende la capacità di assorbire l’acqua (l’umidità) presente nell’atmosfera. Per questo motivo laddove l’umidità è elevata il fluido freni viene sostituito ogni giorno. Un’operazione decisamente meno frequente in presenza di basse temperature con le quali i team optano per il fluido LFC 600, più stabile in termini di compressibilità e maggiormente igroscopico. Diversi sono anche i loro punti di ebollizione a secco: circa 315°C per LCF 600 contro i 335°C dell’HTC64.

Il fluido LCF 600 Plus è disponibile sul mercato, anche se è consigliato per l’utilizzo in pista: data la sua elevata igroscopicità, la sua durata è però limitata. Tale periodo dipende da diverse variabili ma è in genere compreso tra 2.000 e 4.000 km. Può essere miscelato con altri fluidi racing Dot3 e Dot4, ma non va inserito negli impianti frenanti con parti in magnesio. Sui 270°C a secco è invece il punto di ebollizione del Brembo Dot 4 Sport.Evo 500++, consigliato per chi utilizza la moto su strada senza lesinare sulle prestazioni. Le sue ottime caratteristiche permettono un lungo chilometraggio prima della sua sostituzione: in genere da 12.000 a 24.000 km. Non va però usato in impianti predisposti per fluidi minerali. ​

Dai un’occhiata alle caratteristiche dei fluidi Brembo​.

Nonostante superino in un solo punto della pista i 300 km/h, i piloti utilizzano i freni 10 volte al giro, anche se in tre di questi casi la decelerazione è inferiore ai 50 km/h. Ben 6 le frenate superiori ai 3 secondi che portano a 33 i secondi complessivi di utilizzo dei freni per ogni giro, parte al 28 per cento della durata della gara. Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva Brembo del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore supera i 7 quintali, il più basso delle gare in programma quest’anno. La ragione è nell’assenza di sforzi singoli di almeno 4,7 kg, soglia che invece in tutte le altre piste è toccata in una frenata al giro, talvolta in due, a Spielberg in tre.

Delle 10 frenate del Silverstone Circuit 3 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 4 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono scarsamente impegnative. Complice la maggiore velocità massima, la Stowe (curva 7) è la più impegnativa: le MotoGP passano da 318 km/h a 118 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 253 metri, grazie ad un carico sulla leva di 4,5 kg e a una decelerazione di 1,5 g. La pressione del liquido freno Brembo HTC 64T arriva a 9,6 bar.

​Di seguito il video dedicato alla frenata più impegnativa: