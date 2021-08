GP DI GRAN BRETAGNA IN TV Dopo un anno di assenza per pandemia, il circo a due ruote della MotoGP torna a Silverstone per il Gran Premio di Gran Breatagna, che domenica prossima vedrà impegnati gli assi della classe regina dopo le entusiasmanti sfide viste nel doppio appuntamento del Red Bull Ring con i GP di Stiria e Austria. Nel 2019 andò in scena una sfida spettacolare tra Marc Marquez e Alex Rins, con quest'ultimo bravo a vincere al fotofinish con la sua Suzuki beffando il campionissimo della Honda per appena 13 millesimi. Sembrano passate ere geologiche: il favorito per domenica sarà Fabio Quartararo con la Yamaha, mentre Marquez e Rins sono - per diversi motivi, in difficoltà. Allora spazio alla folta pattuglia ducatista con Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin e Johann Zarco che daranno l'assalto al podio, ma occhio anche al campione in carica Joan Mir con la Suzuki, mentre non ci saranno Franco Morbidelli (ancora infortunato) e Maverick Vinales (che ha chiuso i rapporti con Yamaha). E Valentino Rossi? Per lui sarà l'ultima Silverstone, una pista su cui vanta ricordi speciali, e spera di costruirsene un ultimo.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento britannico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. Occhio agli orari perché saranno diversi dal solito, vista la concomitanza con il GP del Belgio di Formula 1 a SPA.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 27 agosto

10.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

14.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 28 agosto

10.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

14.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

Domenica 29 agosto

10.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

12.20 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 15.20)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 17.00)

15.30 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 18.30)

TUTTO SUL GP DI GRAN BRETAGNA 2021

Una delle piste iconiche del motorsport mondiale, Silverstone ha ospitato il Motomondiale dal 1977 al 1986, per lasciare il passo negli anni successivi a Donington salvo riprendersi il palcoscenico nel 2010, a seguito dell'ultimo dei tanti layout subiti da questo storico tracciato costruito su un ex aeroporto della Raf oltre 60 anni fa. Con una lunghezza di 5,9 km, la pista del Northamptonshire vive sulle sue 18 curve ben bilanciate tra le 8 a sinistra e le 10 a destra (si gira in senso orario) con il rettilineo più lungo (sono quattro in tutto) di 770 metri posto in uscita della magica sequenza Maggots-Becketts-Chapel. Il layout e la la carreggiata di 13 metri di larghezza sono gli stessi della Formula 1, ma non la partenza. La MotoGP, infatti, scatta sulla breve retta che precede la storica curva Copse, mentre la prima staccata a quattro ruote è la curva Abbey, che sul layout a due ruote si incontra poco oltre metà giro come curva 11. Il record della pista appartiene in gara a Marc Marquez, con il tempo di 1'59''936 fatto segnare nel 2019. Suo anche il record in prova, con il sensazionale crono di 1'58''168. Per ultima la velocità di punta, il record appartiene a Cal Crutchlow che con la Honda nel 2019 fermò i misuratori sui 333,3kmh.

Dopo aver parzialmente disturbato il motomondiale in Austria, la pioggia potrebbe dare tregua in Gran Bretagna, nel suo regno per eccellenza. Le previsioni attuali parlano di temperature autunnali e qualche nuvola nei cieli del Northamptonshire, dove tutto, però, può cambiare molto velocemente. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 27 agosto: temperature: max 19°, min 10°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 67%, vento 13km/h.

Sabato 28 agosto: temperature: max 20°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 67%, vento 11km/h.

Domenica 29 agosto: temperature: max 21°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 69%, vento 14km/h.