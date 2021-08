GP D'AUSTRIA IN TV L'estate a tinte biancorosse della MotoGP prosegue con il GP Austria, secondo appuntamento consecutivo in programma al Red Bull Ring di Spielberg. La Ducati partirà ancora con i favori del pronostico dopo il successo di Jorge Martin nel GP Stiria e con tanta voglia di riscatto soprattutto da parte della coppia formata da Pecco Bagnaia e Jack Miller, grandi delusi di domenica scorsa. Dopo essersi ben difeso con un terzo posto, Fabio Quartararo è pronto a rintuzzare nuovamente gli attacchi degli inseguitori nella classifica generale, tra i quali il campione uscente Joan Mir, secondo dietro a Martin nel primo capitolo austriaco. Il calendario offre inoltre a Lorenzo Savadori la possibilità di tornare subito in sella sulla stesso tracciato in cui è rimasto vittima dello spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, incidente con la moto di Dani Pedrosa.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento austriaco sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 13 agosto

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.10 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 14 agosto

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.05 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 15.30)

Domenica 15 agosto

8.40 - Warm Up MotoGP, Moto2, MotoGP (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 16.15)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 17.30)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 19.15)

15.30 - Gara MotoE (SKY)

TUTTO SUL GP DI STIRIA 2021

Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. La lunghezza di 4,318 km è pressoché invariata rispetto all'ultima versione del tracciato, che a dispetto del chilometraggio si percorre in poco tempo, visti i lunghi rettilinei e le poche curve, solo 10 di cui tre a sinistra e ben 7 a destra. La larghezza della carreggiata di 13 metri favorisce infine i sorpassi, mentre come rettilineo più lungo si conta quello che va da curva 1 a curva 3, ma essendo quest'ultima ad ampissimo raggio, la staccata vera e propria arriva in fondo a curva 4, dopo circa 900 metri a tutto gas. Il record del circuito in gara appartiene a Andrea Dovizioso, in 1'23''827 stabilito nel 2019, mentre in qualifica il primato è stato appena fatto segnare da Jorge Martin che, sabato, ha staccato la pole con il tempo di 1'22''994. La velocità di punta record, infine, è stata toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso: 316,7 kmh, nel 2019.

Dopo aver parzialmente disturbato le gare di Moto3 e Moto2 con la pioggia che ha bagnato la pista domenica mattina, il meteo potrebbe riservare sorprese anche nel prossimo weekend. Temperature leggermente maggiori rispetto ai tre giorni appena passati, con possibilità di deboli piogge venerdì e sabato e maggiori rovesci attualmente attesi per il pomeriggio di domenica.

Venerdì 13 agosto: temperature: max 27°, min 14°; pioggia debole, precipitazioni 60%, umidità 85%, vento 2km/h.

Sabato 14 agosto: temperature: max 24°, min 15°; pioggia debole, precipitazioni 60%, umidità 74%, vento 6km/h.

Domenica 15 agosto: temperature: max 23°, min 15°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 77%, vento 6km/h.