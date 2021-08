CONFERMA DUCATI La terza sessione di prove libere del GP Austria conferma la Ducati come favorita per il weekend. Dopo il giro record di ieri di Johann Zarco, oggi a guidare la classifica è FRancesco Bagnaia che si ferma a soli 5 centesimi dalla prestazione del francese. Molto bene anche Fabio Quartararo, secondo oggi e unico altro pilota a scendere sotto l'1:23. Zarco stamattina ha ottenuto la terza prestazione, davanti a Marc Marquez, Aleix Espargaro e Jack Miller. Oltre a questi piloti, si qualificano direttamente alla Q2 anche Joan Mir, Takaaki Nakagami, Brad Binder e Pol Espargaro. Tutti i marchi al via hanno dunque almeno un pilota nella top10.

AHI JORGE! Il primo degli esclusi dalla qualifica diretta alla Q2 è Alex Rins, ma la sorpresa maggiore è la mancata qualifica di Jorge Martin, vincitore la scorsa settimana. Lo sspagnolo della Ducati Pramac è scivolato all'ultima curva nel corso del tentativo che avrebbe potuto portarlo nella top10 e, con il sedicesimo tempo complessivo, sarà costretto a passare dalla Q1. Quindicesimo, sia stamattina che nella classifica combinata, Valentino Rossi.

