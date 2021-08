DALLA PIOGGIA AL SOLE Classico temporale estivo questo pomeriggio a Spielberg a pochi minuti dalle FP2 e così la seconda sessione di prove libere ha visto i piloti della MotoGP esercitarsi sia sul bagnato, sia su condizioni miste e sia sull'asciutto, perlomeno in scia. In questa situazione cangiante, il miglior tempo è andato a Iker Lecuona, con una prestazione cronometrica decisamente lontana dai tempi del mattino, quasi 5 secondi più alta rispetto al record del circuito fatto segnare al mattino da Johann Zarco. Alle sue spalle proprio il francese e l'Aprilia di Aleix Espargaro.

ANTIPASTO DEL WEEKEND? Se dal punto di vista cronometrico si è trattato di un pomeriggio poco indicativo, non è detto che aver girato in queste condizioni non torni utile ai piloti anche nei prossimi giorni. Le previsioni meteo parlano infatti di altri possibili scrosci di pioggia al pomeriggio, un'incognita di cui bisognerà tener conto fino a domenica compresa.

