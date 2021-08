BIS AUSTRIACO La MotoGP prosegue con il suo agosto in Stiria rimanendo al Red Bull Ring per il GP Austria 2021. Dopo il successo di Jorge Martin domenica scorsa, grande attesa per la Ducati e per il riscatto degli altri centauri della casa di Borgo Panigale, chiamati a recuperare punti sul leader del campionato Fabio Quartararo. Non saranno al via Maverick Vinales, clamorosamente allontanato dalla Yamaha, e Lorenzo Savadori, operato in settimana al malleolo della caviglia destra, infortunato nell'incidente avvenuto al via del GP Stiria.

I risultati del Gran Premio d'Austria 2021

13 agosto 2021, ore 9.55