DALLA SCIVOLATA ALLA POLE Il Red Bull Ring è ancora il regno di Jorge Martin, con lo spagnolo che dopo aver conquistato la pole e la vittoria nello scorso weekend ottiene il miglior tempo anche nelle qualifiche del GP Austria. Un sabato vissuto pericolosamente per il pilota della Ducati Pramac, scivolato alla fine delle FP3 di stamattina e costretto a passare dalla Q1 prima di lanciarsi con successo all'inseguimento della prima posizione sulla griglia di partenza. Accanto a lui partiranno Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia.

VOLATA PRAMAC Il francese della Yamaha si conferma in gran forma e nelle qualifiche di oggi ha assaporato a lungo la possibilità di conquistare la pole position. Quando è stata esposta la bandiera a scacchi Quartararo era primo con un crono di 1:22.677 che gli valeva anche il record della pista. Una prestazione che però non è stata sufficiente: in pista c'era ancora la coppia Pramac in azione, con Johann Zarco a fare da traino per Martin. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:22.643, conquistando così la seconda pole consecutiva nonché la terza della carriera in MotoGP. Il francese, dopo il record fatto segnare venerdì, si accontenta invece del quarto posto, a 5 centesimi da Bagnaia. La seconda fila si completa con Marc Marquez e Jack Miller.

INDIETRO GLI ITALIANI La terza fila è stata conquistata da Joan Mir, Aleix Espargaro e Miguel Oliveira, mentre a parte Bagnaia nessun pilota italiano ha preso parte alla Q2. Enea Bastianini partirà quindicesimo, mentre Luca Marini, Valentino Rossi e Danilo Petrucci hanno fatto meglio del solo Cal Crutchlow, ancora in pista in sostituzione di Franco Morbidelli.