BRAVO FOGGIA! Così come la scorsa settimana, anche nella caldissima domenica di Ferragosto le classi propedeutiche regalano spettacolo! Nella serie d'esordio la vittoria va a un eccezionale Sergio Garcia, in grado di riscattare la scorsa domenica, attendendo nel gruppo di testa e privando nel finale Acosta della quinta vittoria consecutiva a Spielberg (quattro in rookies cup, una la scorsa settimana). Il leader iridato finisce addirittura fuori dal podio, beffato all'ultimo giro dal compagno Oncu in curva 3 e da un super Dennis Foggia in curva 9. Bravo anche Romano Fenati, nel gruppo di testa per tutta la gara e alla fine quinto, troppo potenti le KTM per la sua Husqvarna.

MOTO3 Scatta bene dalla pole Romano Fenati, che imposta al comando la prima curva e viene ripreso solo da Oncu grazie alle scie. I due innescano un duello in testa e vengono raggiunti da Sasaki e Acosta: tre team Red Bull contro la Husqvarna dell'italiano. Fuori al secondo giro Migno dopo un contatto col compagno e wild card Salvador in curva 10. In testa si alternano nei primi giri Oncu, Acosta e Fenati con Garcia, Masià e Foggia che provano a non perdere contatto e Sasaki che si stende poco prima di metà gara dopo un contatto con Binder. Sono questi sei che prendono un po' di margine sul resto del gruppo e che si vanno a giocare la vittoria nella seconda parte con la coppia Petronas Binder-McPhee che torna sotto negli ultimi 10 giri ma non tiene il passo dei battistrada. La bagarre tra i fantastici sei continua fino agli ultimi passaggi, e mentre cominciano le schermaglie da dietri torna sotto Izan Guevara che supera i due Petronas e si aggancia alla vetta proprio all'inizio dell'ultimo giro. Oncu e Acosta provano a scappare ma i lunghi rettilinei di Spielberg non favoriscono la loro azione. Garcia torna sotto e supera di giustezza Acosta per poi giocarsela con Oncu all'ultima curva e andarsi a prendere una bellissima vittoria! Dietro di loro Foggia approfitta di un errorino di Acosta per passare il leader leader del mondiale e andarsi a prendere un bel podio. Quinto Fenati, al quale è mancato solo lo spunto velocistico nel finale.

Gran Premio d'Austria 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sergio GARCIA GASGAS 37'10.345 2 Deniz ÖNCÜ KTM +0.027 3 Dennis FOGGIA Honda +0.346 4 Pedro ACOSTA KTM +0.394 5 Romano FENATI Husqvarna +0.462 6 Jaume MASIA KTM +0.794 7 John MCPHEE Honda +1.331 8 Izan GUEVARA GASGAS +1.440 9 Darryn BINDER Honda +2.399 10 Kaito TOBA KTM +6.135 11 Tatsuki SUZUKI Honda +6.602 12 Filip SALAC KTM +14.716 13 Stefano NEPA KTM +14.920 14 Jeremy ALCOBA Honda +21.668 15 Andi Farid IZDIHAR Honda +21.976 16 Carlos TATAY KTM +22.147 17 Lorenzo FELLON Honda +22.161 18 Yuki KUNII Honda +22.198 19 Riccardo ROSSI KTM +22.363 20 Gabriel RODRIGO Honda +24.454 21 David SALVADOR Honda +24.706 22 Maximilian KOFLER KTM +25.129 23 Elia BARTOLINI KTM +34.520 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 12 Giri Ayumu SASAKI KTM 18 Giri Andrea MIGNO Honda 0 Giro