POKER ACOSTA Parte con la solita bella gara della classe Moto3 il Gran Premio di Germania, ma stavolta non c'è il solito gruppo selvaggio che cambia posizioni a ogni giro. La pista non lo consente, e dopo tante cadute a tantissima strategia, a spuntarla è stato il più forte, il rookie Pedro Acosta che allunga ancora nel mondiale e beffa Kaito Toba e Dennis Foggia. L'italiano, in testa per lunghi tratti, ne aveva di più in rettilineo ma attacca troppo presto lo spagnolo e viene infilato anche da Alcoba, poi penalizzato per un track limits. Nei dieci finiscono anche Migno (5°) e Antonelli (8°).

MOTO3 Filip Salac parte benino dalla pole position ma nei primi giri viene infilato principalmente dai giapponesi Toba e Suzuki, dallo scozzese McPhee e da Dennis Foggia che si fa vedere anche in testa. Alle sue spalle pericolosissimo è soprattutto il leader del mondiale Pedro Acosta, che mette anch'esso il cupolino davanti nelle prime fasi di gara. Tante cadute nei primi giri: quelle di Fernandez, di Kunii (toccato da Masià, che prenderà un long lap penalty), quella in highside di Rodrigo, fortunatamente senza conseguenze, e quelle di Fellon e Oncu, mandati larghi da Yamanaka. Davanti Foggia tiene il comando ma non riesce a fare selezione, lasciando a Suzuki l'onere verso metà gara. A 13 giri dalla fine il colpo di scena: Masià entra alla bersagliera su Foggia, lo tocca e cade, mentre subito dietro vanno nella ghiaia anche Fenati, Nepa e Yamanaka. Il gruppetto di testa si assottiglia con Acosta che torna a guidare una dozzina esatta di piloti. tra cui anche Migno, Antonelli e Bartolini, che però perde contatto insieme a McPhee. Restano dieci a giocarsi il podio con Suzuki, Foggia e Acosta attivissimi. Poco dopo si stacca anche Izan Guevara mentre inizia a farsi vedere Sergio Garcia. A sette giri dal termine Foggia prova lo strattone ma Acosta con una staccata prodigiosa alla 1 e un sorpasso all'esterno alla 12, rimette tutti dietro. Gli ultimi tre giri sono tiratissimi ma Acosta sembra avere qualcosina di più degli altri. Alcoba passa sul verde e con una manovra azzardata penalizza Garcia mettendosi dietro ad Acosta e Foggia. L'italiano prova a passarlo ma anticipa troppo l'attacco e in discesa viene ri-infilato e passato anche da Toba e Alcoba. L'iberico però prende una penalità e dopo il traguardo deve cedere la posizione sul podio, e così vince Acosta, la quarta vittoria in Moto3, davanti a Toba e Foggia. Ottimo quinto Migno, ottavo Antonelli dietro a Garcia e Suzuki. Buon 12° Elia Bartolini.

Gran Premio di Germania 2021

Dopo le 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Pedro ACOSTA KTM 39'38.791 2 Kaito TOBA KTM +0.130 3 Dennis FOGGIA Honda +0.259 4 Jeremy ALCOBA Honda +0.206 5 Andrea MIGNO Honda +0.459 6 Niccolò ANTONELLI KTM +0.728 7 Sergio GARCIA GASGAS +0.537 8 Tatsuki SUZUKI Honda +0.647 9 Xavier ARTIGAS Honda +0.864 10 Izan GUEVARA GASGAS +6.557 11 John MCPHEE Honda +7.512 12 Elia BARTOLINI KTM +7.576 13 Romano FENATI Husqvarna +20.902 14 Darryn BINDER Honda +37.855 15 Andi Farid IZDIHAR Honda +38.297 16 Deniz ÖNCÜ KTM +54.714 17 Joel KELSO KTM +58.423 18 Ryusei YAMANAKA KTM +1'27.070 Stefano NEPA KTM 12 Giri Jaume MASIA KTM 13 Giri Riccardo ROSSI KTM 13 Giri Lorenzo FELLON Honda 15 Giri Filip SALAC Honda 15 Giri Gabriel RODRIGO Honda 17 Giri Adrian FERNANDEZ Husqvarna 20 Giri Yuki KUNII Honda 24 Giri