I RISULTATI DEL GP DI GERMANIA Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna per un doppio impegno che potrebbe premiare le caratteristiche della Yamaha e di Fabio Quartararo, già leader della classifica iridata prima della gara del Sachsenring. Il favorito d'obbligo del weekend alla vigilia, al netto della condizione fisica, è però Marc Marquez, che su questa pista - semplicemente - non ha mai perso da 2010 a oggi, in qualsiasi categoria corresse. A cercare di ben figurare anche gli yamahisti Maverick Vinales e Franco Morbidelli, il suzukista Joan Mir (Rins rientra dopo l'infortunio), e la folta pattuglia di Ducati, capitanata da Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco. Occhio anche alla KTM con Binder e Oliveira e all'Aprilia di Aleix Espargarò, mentre l'incognita resta Valentino Rossi, con a disposizione una buonissima moto e tanta esperienza: deve solo trovare il giusto feeling.

I risultati del Gran Premio di Germania 2021

20 giugno 2021, ore 14.00

20 giugno 2021

19 giugno 2021, ore 14.35

19 giugno 2021, ore 14.10

19 giugno 2021, ore 13.30

19 giugno 2021, ore 9.55

18 giugno 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Miguel OLIVEIRA KTM 1'20.690 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'20.910 0.220 / 0.220 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'21.023 0.333 / 0.113 4 Alex RINS Suzuki 1'21.077 0.387 / 0.054 5 Pol ESPARGARO Honda 1'21.108 0.418 / 0.031 6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'21.131 0.441 / 0.023 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'21.143 0.453 / 0.012 8 Johann ZARCO Ducati 1'21.181 0.491 / 0.038 9 Jack MILLER Ducati 1'21.192 0.502 / 0.011 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'21.228 0.538 / 0.036 11 Danilo PETRUCCI KTM 1'21.282 0.592 / 0.054 12 Marc MARQUEZ Honda 1'21.291 0.601 / 0.009 13 Alex MARQUEZ Honda 1'21.293 0.603 / 0.002 14 Jorge MARTIN Ducati 1'21.398 0.708 / 0.105 15 Brad BINDER KTM 1'21.426 0.736 / 0.028 16 Joan MIR Suzuki 1'21.453 0.763 / 0.027 17 Iker LECUONA KTM 1'21.568 0.878 / 0.115 18 Luca MARINI Ducati 1'21.595 0.905 / 0.027 19 Enea BASTIANINI Ducati 1'21.702 1.012 / 0.107 20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'21.878 1.188 / 0.176 21 Valentino ROSSI Yamaha 1'21.968 1.278 / 0.090 22 Francesco BAGNAIA Ducati 1'22.211 1.521 / 0.243

18 giugno 2021, ore 9.55