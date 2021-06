GP GERMANIA IN TV Torna, dopo un anno di stop per pandemia, il Gran Premio di Germania del Motomondiale. Sulla pista del Sachsenring, in Sassonia, si torna a girare in senso antiorario, quello preferito da Marc Marquez che su questo tracciato ha vinto tutte le gare corse dal 2010 in poi: una in 125, due in Moto2 e ben sette consecutive in MotoGP. Come farà il Marc convalescente di quest'anno a proseguire la sua incredibile striscia tedesca? A mettergli i bastoni tra le ruote proveranno in primis Fabio Quartararo con la sua Yamaha, leader del mondiale e desideroso di mettere ancora più spazio tra sé e le Ducati in vista della pausa estiva. Dal canto loro Johann Zarco, Jack Miller e Francesco Bagnaia - i tre piloti di Borgo Panigale che lo inseguono in classifica - non vorranno farlo scappare. Tanti sono, come sempre, gli outsider: dal suzukista Mir al pilota KTM Oliveira, vincitore dell'ultimo GP di Catalunya, dal nostro Franco Morbidelli a Maverick Vinales, entrambi su Yamaha. Grosso punto interrogativo, invece, su cosa potrà fare Valentino Rossi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento tedesco sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 18 giugno

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 19 giugno

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

Domenica 20 giugno

8.40 - Warm Up MotoGP, Moto2, MotoGP (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

TUTTO SUL GP DI GERMANIA 2021

La pista di del Sachsenring dista una manciata di chilometri dlla vicina Chemnitz, ed è già dal 1920 che nelle strade vicino alla cittadina della Sassonia si è iniziato a correre in moto. Le prove stradali in stile Tourist Trophy divennero sempre più pericolose, per i piloti e per il pubblico, così nel 1996 si decise di costruire la pista del Sachsenring, che dal 1998 ospita con regolarità il GP di Germania. Quella di domenica sarà la 23° edizione del GP su questo tracciato, lungo 3,7 km e dotato di ben 10 curve a sinistra e solo 3 a destra per una sede stradale di 12 metri di larghezza e un rettilineo principale lungo 700 metri. Il record della pista in gara appartiene al tedesco Jonas Folger, che nel 2017 rese complicata la vita a Marc Marquez, e staccò un miglior giro in 1:21.442. Il record in qualifica, in vece, appartiene allo spagnolo, che con la sua Honda si piazzò davanti a tutti nel 2018 con il tempo di 1:20.270. La massima velocità toccata in sella a una moto è invece del 2015 e appartiene ad Andrea Dovizioso, che in sella alla Ducati GP15 fece arrivare il tachimetro a 298.2 kmh. Si andrà sotto gli 80 secondi in prova e sopra i 300 kmh in staccata? Al weekend l'ardua sentenza!

Previsto tanto caldo in Germania per la gara del Sachsenring. Le temperature massimo dovrebbero superare ogni giorno i 30 gradi, mentre la pioggia non dovrebbe arrivare fino a domenica, quando è prevista qualche goccia sulla bassa Sassonia. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 18 giugno: temperature: max 32°, min 20°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 44%, vento 16km/h.

Sabato 19 giugno: temperature: max 32°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 51%, vento 13km/h.

Domenica 20 giugno: temperature: max 32°, min 22°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 51%, vento 11km/h