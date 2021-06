GRAN PREMIO DI GERMANIA L'appuntamento tedesco del Motomondiale è stato tra quelli, insieme al GP di Francia, con più cambi di circuiti. L'esordio iridato risale al 1952 a Solitude, vicino Stoccarda, per poi passare vedere l'esordio dello Schottenring (in Assia) l'anno seguente e, nel 1955, quello della mitica Nordschleife del Nurburgring. Sulla leggendaria e pericolosissima pista della Renania si è corso anche nella configurazione Sudschleife e in quella corta da GP negli anni 80. Il Gran Premio di Germania è stato ospitato anche dal tracciato di Hockenheim, ma è il Sachsenring che ha soppiantato tutte queste location, e dal 1998 in poi è stata sede fissa dell'evento, in una località che aveva peraltro anche opsitato alcuni vecchissimi GP negli anni' 30.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Sachsenring Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Sachsenring Sete Gibernau (Honda) SPA 2004 Sachsenring Max Biaggi (Honda) ITA 2005 Sachsenring Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Sachsenring Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2007 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2008 Sachsenring Casey Stoner (Ducati) AUS 2009 Sachsenring Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2011 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2012 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2014 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2016 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2017 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2018 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Sachsenring Marc Márquez (Honda) SPA 2021 Sachsenring

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Sachsenring Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Sachsenring Marc Márquez (Suter) SPA 2012 Sachsenring Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Sachsenring Jordi Torres (Suter) SPA 2014 Sachsenring Dominique Aegerter (Suter) SVI 2015 Sachsenring Xavier Siméon (Kalex) BEL 2016 Sachsenring Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Sachsenring Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Sachsenring Brad Binder (KTM) SAF 2019 Sachsenring Álex Márquez (Kalex) SPA 2021 Sachsenring

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Sachsenring Sandro Cortese (KTM) GER 2013 Sachsenring Álex Rins (KTM) SPA 2014 Sachsenring Jack Miller (KTM) AUS 2015 Sachsenring Danny Kent (Honda) GBR 2016 Sachsenring Khairul Idham Pawi (Honda) MAS 2017 Sachsenring Joan Mir (Honda) SPA 2018 Sachsenring Jorge Martín (Honda) SPA 2019 Sachsenring Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA 2021 Sachsenring Pedro Acosta (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2019 Sachsenring Niki Tuuli (Energica) FIN

Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Solitude Reg Armstrong (Norton) IRL 1954 Solitude Geoff Duke (Gilera) GBR 1955 Nürburgring Geoff Duke (Gilera) GBR 1956 Solitude Reg Armstrong (Gilera) IRL 1957 Hockenheim Libero Liberati (Gilera) ITA 1958 Nürburgring John Surtees (MV Agusta) GBR 1959 Hockenheim John Surtees (MV Agusta) GBR 1960 Solitude John Surtees (MV Agusta) GBR 1961 Hockenheim Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1964 Solitude Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1965 Nürburgring Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1966 Hockenheim Jim Redman (Honda) RHO 1967 Hockenheim Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1968 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Hockenheim Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1971 Hockenheim Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Hockenheim Phil Read (MV Agusta) GBR 1974 Nürburgring Edmund Czihak (Yamaha) GER 1975 Hockenheim Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1976 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1977 Hockenheim Barry Sheene (Suzuki) GBR 1978 Nürburgring Virginio Ferrari (Suzuki) ITA 1979 Hockenheim Wil Hartog (Suzuki) OLA 1980 Nürburgring Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA 1981 Hockenheim Kenny Roberts (Yamaha) USA 1982 Hockenheim Randy Mamola (Suzuki) USA 1983 Hockenheim Kenny Roberts (Yamaha) USA 1984 Nürburgring Freddie Spencer (Honda) USA 1985 Hockenheim Christian Sarron (Yamaha) FRA 1986 Nürburgring Eddie Lawson (Yamaha) USA 1987 Hockenheim Eddie Lawson (Yamaha) USA 1988 Nürburgring Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1989 Hockenheim Wayne Rainey (Yamaha) USA 1990 Nürburgring Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1991 Hockenheim Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1992 Hockenheim Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Hockenheim Daryl Beattie (Honda) AUS 1994 Hockenheim Michael Doohan (Honda) AUS 1995 Nürburgring Daryl Beattie (Suzuki) AUS 1996 Nürburgring Luca Cadalora (Honda) ITA 1997 Nürburgring Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Sachsenring Michael Doohan (Honda) AUS 1999 Sachsenring Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2000 Sachsenring Alex Barros (Honda) BRA 2001 Sachsenring Max Biaggi (Yamaha) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Solitude Reg Armstrong (Norton) IRL 1954 Solitude Ray Amm (Norton) RHO 1955 Nürburgring Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR 1956 Solitude Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR 1957 Hockenheim Libero Liberati (Gilera) ITA 1958 Nürburgring John Surtees (MV Agusta) GBR 1959 Hockenheim John Surtees (MV Agusta) GBR 1961 Hockenheim František Šťastný (Jawa) CZE 1963 Hockenheim Jim Redman (Honda) GBR 1964 Solitude Jim Redman (Honda) GBR 1965 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1966 Hockenheim Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Hockenheim Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Hockenheim Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Nürburgring Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1971 Hockenheim Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Nürburgring Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1973 Hockenheim Teuvo Länsivuori (Yamaha) FIN 1974 Nürburgring Helmut Kassner (Yamaha) GER 1975 Hockenheim Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1976 Nürburgring Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Hockenheim Takazumi Katayama (Yamaha) JPN 1978 Nürburgring Takazumi Katayama (Yamaha) JPN 1979 Hockenheim Jon Ekerold (Yamaha) SAF 1980 Nürburgring Jon Ekerold (Yamaha) SAF 1981 Hockenheim Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Hockenheim Manfred Herweh (Yamaha) GER

Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Solitude Rudi Felgenheier (DKW) GER 1953 Schottenring Werner Haas (NSU) GER 1954 Solitude Werner Haas (NSU) GER 1955 Nürburgring Hermann-Paul Müller (NSU) GER 1956 Solitude Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1957 Hockenheim Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1958 Nürburgring Tarquinio Provini (MV Agusta) ITA 1959 Hockenheim Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1960 Solitude Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1961 Hockenheim Kunimitsu Takahashi (Honda) JPN 1962 Solitude Jim Redman (Honda) RHO 1963 Hockenheim Tarquinio Provini (Moto Morini) ITA 1964 Solitude Phil Read (Yamaha) GBR 1965 Nürburgring Phil Read (Yamaha) GBR 1966 Hockenheim Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Hockenheim Ralph Bryans (Honda) GBR 1968 Nürburgring Bill Ivy (Yamaha) GBR 1969 Hockenheim Kent Andersson (Yamaha) SVE 1970 Nürburgring Kel Carruthers (Yamaha) AUS 1971 Hockenheim Phil Read (Yamaha) GBR 1972 Nürburgring Hideo Kanaya (Yamaha) JPN 1973 Hockenheim Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1974 Nürburgring Helmut Kassner (Yamaha) GER 1975 Hockenheim Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1976 Nürburgring Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Hockenheim Christian Sarron (Yamaha) FRA 1978 Nürburgring Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1979 Hockenheim Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Nürburgring Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1981 Hockenheim Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Hockenheim Anton Mang (Kawasaki) GER 1983 Hockenheim Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1984 Nürburgring Christian Sarron (Yamaha) FRA 1985 Hockenheim Martin Wimmer (Yamaha) GER 1986 Nürburgring Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Hockenheim Anton Mang (Honda) GER 1988 Nürburgring Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1989 Hockenheim Sito Pons (Honda) SPA 1990 Nürburgring Wilco Zeelenberg (Honda) OLA 1991 Hockenheim Helmut Bradl (Honda) GER 1992 Hockenheim Pierfrancesco Chili (Aprilia) ITA 1993 Hockenheim Doriano Romboni (Honda) ITA 1994 Hockenheim Loris Capirossi (Honda) ITA 1995 Nürburgring Max Biaggi (Aprilia) ITA 1996 Nürburgring Ralf Waldmann (Honda) GER 1997 Nürburgring Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1998 Sachsenring Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1999 Sachsenring Valentino Rossi (Aprilia) ITA 2000 Sachsenring Olivier Jacque (Yamaha) FRA 2001 Sachsenring Marco Melandri (Aprilia) ITA 2002 Sachsenring Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Sachsenring Roberto Rolfo (Honda) ITA 2004 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2005 Sachsenring Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Sachsenring Yūki Takahashi (Honda) JPN 2007 Sachsenring Hiroshi Aoyama (KTM) JPN 2008 Sachsenring Marco Simoncelli (Gilera) ITA 2009 Sachsenring Marco Simoncelli (Gilera) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Solitude Werner Haas (NSU) GER 1953 Schottenring Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1954 Solitude Rupert Hollaus (NSU) AUT 1955 Nürburgring Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1956 Solitude Romolo Ferri (Gilera) ITA 1957 Hockenheim Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1958 Nürburgring Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1959 Hockenheim Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1961 Hockenheim Ernst Degner (MZ) DDR 1962 Solitude Luigi Taveri (Honda) SVI 1963 Hockenheim Ernst Degner (Suzuki) DDR 1964 Solitude Jim Redman (Honda) RHO 1965 Nürburgring Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1966 Hockenheim Luigi Taveri (Honda) SVI 1967 Hockenheim Yoshimi Katayama (Suzuki) JPN 1968 Nürburgring Phil Read (Yamaha) GBR 1969 Hockenheim Dave Simmonds (Kawasaki) GBR 1970 Nürburgring John Dodds (Aermacchi) AUS 1971 Hockenheim Dave Simmonds (Kawasaki) GBR 1972 Nürburgring Gilberto Parlotti (Morbidelli) ITA 1973 Hockenheim Kent Andersson (Yamaha) SVE 1974 Nürburgring Fritz Reitmaier (Maico) GER 1975 Hockenheim Paolo Pileri (Morbidelli) ITA 1976 Nürburgring Anton Mang (Morbidelli) GER 1977 Hockenheim Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1978 Nürburgring Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1979 Hockenheim Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1980 Nürburgring Guy Bertin (Motobécane) FRA 1981 Hockenheim Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1983 Hockenheim Ángel Nieto (Garelli) SPA 1984 Nürburgring Ángel Nieto (Garelli) SPA 1985 Hockenheim August Auinger (MBA) AUT 1986 Nürburgring Luca Cadalora (Garelli) ITA 1987 Hockenheim Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Nürburgring Ezio Gianola (Honda) ITA 1989 Hockenheim Àlex Crivillé (JJ Cobas) SPA 1990 Nürburgring Doriano Romboni (Honda) ITA 1991 Hockenheim Ralf Waldmann (Honda) GER 1992 Hockenheim Bruno Casanova (Aprilia) ITA 1993 Hockenheim Dirk Raudies (Honda) GER 1994 Hockenheim Dirk Raudies (Honda) GER 1995 Nürburgring Haruchika Aoki (Honda) JPN 1996 Nürburgring Masaki Tokudome (Aprilia) JPN 1997 Nürburgring Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Sachsenring Tomomi Manako (Honda) JPN 1999 Sachsenring Marco Melandri (Honda) ITA 2000 Sachsenring Yōichi Ui (Derbi) JPN 2001 Sachsenring Simone Sanna (Aprilia) ITA 2002 Sachsenring Arnaud Vincent (Aprilia) FRA 2003 Sachsenring Stefano Perugini (Aprilia) ITA 2004 Sachsenring Roberto Locatelli (Aprilia) ITA 2005 Sachsenring Mika Kallio (KTM) FIN 2006 Sachsenring Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2007 Sachsenring Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2008 Sachsenring Mike Di Meglio (Aprilia) FRA 2009 Sachsenring Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Sachsenring Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Sachsenring Héctor Faubel (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1984 Nürburgring Stefan Dörflinger (Zundapp) SVI 1985 Hockenheim Stefan Dörflinger (Krauser) SVI 1986 Nürburgring Manuel Herreros (Derbi) SPA 1987 Hockenheim Gerhard Waibel (Krauser) GER 1988 Nürburgring Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Hockenheim Peter Öttl (Krauser) GER

Anno Circuito Pilota Naz. 1962 Solitude Ernst Degner (Suzuki) DDR 1963 Hockenheim Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1964 Solitude Ralph Bryans (Honda) GBR 1965 Nürburgring Ralph Bryans (Honda) GBR 1966 Hockenheim Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER 1967 Hockenheim Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER 1968 Nürburgring Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER 1969 Hockenheim Aalt Toersen (Kreidler) OLA 1970 Nürburgring Ángel Nieto (Derbi) SPA 1971 Hockenheim Jan de Vries (Kreidler) OLA 1972 Nürburgring Jan de Vries (Kreidler) OLA 1973 Hockenheim Theo Timmer (Jamathi) OLA 1974 Nürburgring Ingo Emmerich (Kreidler) GER 1975 Hockenheim Ángel Nieto (Kreidler) SPA 1976 Nürburgring Ángel Nieto (Bultaco) SPA 1977 Hockenheim Herbert Rittberger (Kreidler) GER 1978 Nürburgring Ricardo Tormo (Bultaco) SPA 1979 Hockenheim Gerhard Waibel (Kreidler) GER 1980 Nürburgring Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI 1981 Hockenheim Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI 1982 Hockenheim Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA 1983 Hockenheim Stefan Dörflinger (Krauser) SVI