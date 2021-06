DIECI IN TRE DECIMI Nella terza tiratissima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, quella decisiva per la definizione dei 10 piloti che accedono direttamente alla seconda e più importante fase della qualifica, il più veloce di tutti è stato Fabio Quartararo, che il suo miglior tempo lo fa a 11 minuti dal termine delle FP3 in 1''20.348. Da lì in poi tantissimi si sono avvicinati ma nessuno ha saputo batterlo, e il risultato è stato una classifica compattissima con i primi dieci raccolti in appena tre decimi. Dietro al francese della Yamaha i migliori sono stati Jack Miller e Johann Zarco, con un distacco contenuto entro il decimo dal capofila. Poi molto bene la KTM con Miguel Oliveira e l'Aprilia con Aleix Espargaro, mentre sesto a sorpresa c'è Jorge Martin con la Ducati Pramac, rientrato da sola una gara dopo l'infortunio. Nella Q2 diretta finiscono anche le tre Honda di Nakagami e dei fratelli Marquez, e la Ducati di Pecco Bagnaia, ottavo.

TANTI BIG OUT Se Ducati e Honda possono essere soddisfatti della loro FP3, non si può dire lo stesso di Yamaha, Suzuki e KTM, che hanno il grosso (o la totalità) del loro contingente in Q1. I primi esclusi sono Joan Mir (Suzuki) per appena 25 millesimi, Franco Morbidelli (Yamaha) per 67 e Maverick Vinales (caduto nel finale con la sua Yamaha). Dietro di loro Alex Rins (vittima di un problema tecnico sulla sua Suzuki), Danilo Petrucci (con il nuovo telaio KTM) e Valentino Rossi, che alla fine incassa 6 decimi dal primo e resta a 2 decimi dalla soglia di qualificazione diretta. Un distacco della stessa entità riguarda Luca Marini e Brad Binder, rispettivamente 17° e 18°, mentre entro il secondo troviamo poi il solo Pol Espargaro, a sette decimi e caduto nel finale di sessione. Chiudono la classifica Lorenzo Savadori (Aprilia) e altri due caduti in questa sessione, ossia Enea Bastianini (Ducati) e Iker Lecuona (KTM).