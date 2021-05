VITTORIE TRISTI Testa alla pista e cuore a Jason Dupasquier. Oggi i piloti delle classi minori hanno corso tutti così il loro Gran Premio d'Italia, soprattutto quelli della Moto3 in cui la casella 11 da cui sarebbe dovuto partire lo svizzero non è però rimasta vuota, scelta condivisa da tutti perché Jason si pensava ce la potessa fare. Invece, sventolata la bandiera a scacchi, è arrivata come una scure la notizia della sua scomparsa. Nella sua categoria la vittoria è andata a Dennis Foggia, che sin dal primo giro ha fatto vedere di avere qualcosina in più del resto della truppa. Uno splendido Romano Fenati viene beffato all'ultimo giro e ricacciato dietro dagli attacchi aggressivi di Masià (poi secondo allo sprint dietro a Foggia) Rodrigo (terzo) e Sasaki, mentre Pedro Acosta fa una gara da protagonista ma gli manca esperienza al Mugello e viene risucchiato dal gruppo nelle ultime fasi di gara, finendo settimo ma venendo retrocesso in ottava per aver pizzicato i track limits all'ultimo giro. In Moto2 arriva a sorpresa il podio per Marco Bezzecchi, beffato per 17 millesimi da Joe Roberts ma con l'americano passato sul verde per difendersi all'ultimo giro. La vittoria è andata a Remy Gardner, bravo a beffare il compagno di squadra Raul Fernandez, il rookie spagnolo in testa per tutta la gara. Cadono invece Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio, entrambi in lotta per il podio, mentre finisce settimo un generosissimo Tony Arbolino, e decimo un buon Stefano Manzi.

MOTO3 Al via il poleman Tatsu Suzuki ha perso la leadership alla staccata della San Donato nonostante un ottimo spunto, ma come sempre succede al Mugello, conta poco o niente visto che dopo i primi giri si sviluppa la solita gara da gruppo selvaggio nella quale tutti si passano e le posizioni si rivoluzionano a ogni giro. Da registrare al primo giro una scivolata nelle retrovie e soprattutto un brivido alla Casanova Savelli con Oncu che casca per conto suo e con Migno, Tatay e Kofler che si centrano in pieno dando vita a una rischiosa carambola. Si staccano 15 piloti che vanno a formare il gruppo di testa, al comando si alternano Acosta, Foggia, Fenati, Suzuki, McPhee, Binder ma è soprattutto l'alfiere della Leopard Dennis Foggia a farsi vedere, potendo contare su una delle moto più veloci del lotto sulla retta. La gara scorre via con le solite, meravigliose, schermaglie del Mugello, fino agli ultimissimi giri quando Foggia e Fenati si mettono davanti e provano a dare uno strattone. All'inizio dell'ultimo giro in testa c'è Foggia che prova a tenere dietro, curva dopo curva, il mucchio selvaggio con Masia, Rodrigo, Sasaki e Fenati che lottano tra di loro e si penalizzano! Alla Bucine Foggia entra in testa e tiene dietro Masià anche sul traguardo, vincendo il suo primo GP d'Italia! Sul podio sale anche l'argentino Rodrigo, poi Sasaki, Binder, Fenati e settimo il leader del mondiale Acosta, che viene però retrocesso di una posizione per aver infranto i track limits all'ultimo giro.

Four riders down at Turn 7 💢@M16NO, @Denizoncu53, @carlostatay99 and Maximilian Kofler are out of the running. All riders are back on their feet#Moto3 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/dp6d86XhDA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021

MOTO2 In una gara della classe di mezzo più sommessa, vista la tremenda notizia di Dupasquier giunta pochi istanti prima del via, scatta subito bene il rookie Raul Fernandez che si mette in testa davanti a Gardner e Arbolino. Lowes, Di Giannantonio e Bezzecchi occupano le posizioni dalla 5° alla 7° e cercano subito di risalire. Si ritirano presto Dalla Porta e Baldassarri, mentre davanti i due del team Ajo cercano di dare subito uno strattone al gruppo e ad andarsene. Lowes, Diggia e Bez risalgono, passando presto Navarro (che poco dopo cade) e Arbolino ma riprendere i due del team KTM Ajo sembra subito complicato. L'unico ad avere il passo è Sam Lowes che riprende Gardner e lo passa a metà gara, mentre Fernandez è più avanti di un paio di secondi. Dietro Diggia e Bez si giocano la quarta posizione con l'alfiere del team Gresini che lentamente rosicchia qualcosa a Gardner, mentre Arbolino viene risucchiato da Roberts e Schrotter. A dieci giri dalla fine, finisce nella ghiaia alla Bucine Fabio Di Giannantonio, che perde l'anteriore in percorrenza, e nello stesso giro cade anche Arenas e si ritira Simone Corsi. Sam Lowes prosegue nella sua rimonta rientrando su Fernandez ma a sei giri dalla fine si stende anche lui in ingresso all'Arrabbiata 1 e colleziona il terzo ritiro. Davanti Raul Fernandez deve guardarsi le spalle dal ritorno del suo compagno Remy Gardner, che gli è addosso proprio all'inizio dell'ultimo giro. L'attacco arriva alle Materassi e l'australiano riesce a beffare il giovane spagnolo in un arrivo in parata per soli 14 millesimi. Per il terzo posto Joe Roberts brucia Marco Bezzecchi per altrettanto poco, 17 millesimi, mentre Arbolino chiude ottimo settimo dietro a Schrotter e Ogura. Bravissimo Stefano Manzi, decimo in rimonta, Vietti e invece solo 16°. A gara finita arriva la notizia della retrocessione di una posizione per Roberts, che pizzica il verde in uscita dalla San Lorenzo, e del podio di Marco Bezzecchi.

Gran Premio di Italia 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Dennis FOGGIA Honda 39'37.497 2 Jaume MASIA KTM +0.036 3 Gabriel RODRIGO Honda +0.145 4 Ayumu SASAKI KTM +0.240 5 Darryn BINDER Honda +0.499 6 Romano FENATI Husqvarna +0.711 7 John MCPHEE Honda +0.918 8 Pedro ACOSTA KTM +0.745 9 Sergio GARCIA GASGAS +0.861 10 Tatsuki SUZUKI Honda +0.963 11 Filip SALAC Honda +1.080 12 Kaito TOBA KTM +1.351 13 Niccolò ANTONELLI KTM +1.429 14 Stefano NEPA KTM +4.472 15 Jeremy ALCOBA Honda +12.491 16 Xavier ARTIGAS Honda +23.493 17 Izan GUEVARA GASGAS +23.499 18 Riccardo ROSSI KTM +23.609 19 Lorenzo FELLON Honda +23.774 20 Elia BARTOLINI KTM +39.959 21 Andi Farid IZDIHAR Honda +40.023 22 Takuma MATSUYAMA Honda +40.035 Deniz ÖNCÜ KTM 0 Giro Andrea MIGNO Honda 0 Giro Alberto SURRA KTM 0 Giro Adrian FERNANDEZ Husqvarna 0 Giro Carlos TATAY KTM 0 Giro Maximilian KOFLER KTM 0 Giro