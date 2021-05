ADDIO JASON Purtroppo la notizia che non avremmo voluto dare ma che tutti temevamo è stata confermata questa mattina da FIM, IRTA, MSMA and Dorna Sports: le lesioni riportate ieri nel terribile incidente all'uscita dell'Arrabbiata 2 sono costate la vita a Jason Dupasquier. Nel comunicato diffuso attorno a mezzogiorno, si spiega che ''nonostante i massimi sforzi del personale medico del circuito e di tutti coloro che hanno successivamente assistito il pilota svizzero, l'ospedale ha annunciato che Dupasquier è tristemente deceduto per le ferite riportate''.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi