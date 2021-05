LA LEGGE DI PEDRO Una bellissima gara della classe Moto3 inaugura la domenica del Gran Premio di Spagna. Il rookie Pedro Acosta vince la terza gara di fila con un'autorità e un'intelligenza che è incredibile appartengano a un ragazzino di 16 anni. Lo spagnolo è protagonista di una bagarre costante e all'ultimo giro si mette davanti evitando sorprese. E fa bene perché dietro di lui all'ultima staccata si stendono Oncu, Masià e Binder, e così un generosissimo Romano Fenati si prende la seconda piazza mentre Andrea Migno, penalizzato dalle cadute, perde il podio a vantaggio di Jeremy Alcoba del team Gresini Racing.

MOTO3 Al via scatta benissimo il poleman ''Tatsu'' Suzuki del team Sic58 e prova a fare subito il ritmo, mentre nel corso del primo giro alla famigerata curva 7 cade Jack McPhee (ancora a quota zero in classifica) e fortunatamente nessuno lo investe. Nelle posizioni di testa ci sono Migno e Fenati, con il rookie Acosta che recupera sin dai primi giri portandosi sul gruppetto di testa. Tanti piloti cominciano a scontare le proprie penalità e al quarto giro cade anche Gabriel Rodrigo mentre era in testa, con Migno, Oncu, Acosta e Binder che si fanno vedere là davanti. Arrivano presto anche Fenati e Masià a ricostituire il solito gruppo selvaggio con le KTM che sembrano avere qualcosina in più degli altri. A 10 giri dal termine cade Suzuki e davanti restano solo in 7 con Migno e Fenati presenti nella bagarre. Negli ultimi giri si accende un'entusiasmante bagarre tra Fenati, Acosta e Oncu, con Binder e Masià che restano lì sornioni mentre commette un errore Migno, sbatte su Sasaki e retrocede nel gruppetto inseguitore. A due giri dal termine Oncu e Masià approfittano della lotta tra Acosta e Fenati per scavare un piccolo solco, mentre torna sotto anche Migno. L'ultimo giro inizia con le tre KTM davanti ma finisce con una sola sopravvissuta, quella di Acosta, con Masià, Binder e Oncu che si buttano giù all'ultima curva! Sul podio sale Romano Fenati, con Jeremy Alcoba che nonostante due long lap penalty resta lì, approfitta della maxi-caduta e beffa Andrea Migno, quarto, allo sprint! L'unico altro italiano a punti è stato Niccolò Antonelli, ottavo, mentre è caduto nelle fasi finali Dennis Foggia.

Gran Premio di Spagna2021

