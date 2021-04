L'ALBA DI UN CAMPIONE Tre gare in Moto3, due vittorie e un secondo posto. Sono numeri da dittatore, che neanche Marquez e Rossi hanno mai fatto nella loro stagione d'esordio nel Motomondiale. Pedro Acosta vince anche in Portogallo, a due settimane dall'impresa di Doha, e con 70 punti è nettamente primo nella classifica iridata. Bella gara per i due italiani, Dennis Foggia e Andrea Migno, sempre nelle posizioni di testa, ma di fronte alla bravura del giovanissimo spagnolo si devono accontentare entrambi del podio.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori partono subito bene gli italiani dalle prime due posizioni, Andrea Migno e Dennis Foggia, e restano nelle zone di testa del gruppetto che prende il comando delle operazioni e che si compone anche di tantissimi spagnoli. Dopo pochi giri, però, deve salutare Xavier Artigas, toccato da Rodrigo e caduto per la terza volta in tre gare. Verso metà gara sono solo in dieci a rimanere davanti sul selettivo tracciato andaluso: Foggia, Acosta, Garcia, Migno, Suzuki, Sasaki, Masia, Fenati, Fernandez e Antonelli, con Rodrigo che si aggiunge a 7 giri dal termine. Al passaggio successivo Suzuki e Fernandez si toccano e cadono, lasciandone in nove per la vittoria. Si rivedono nelle posizioni di testa Foggia e Migno, con Acosta e Garcia sempre pericolosi. Negli ultimi due giri scoppia la bagarre con Garcia che resta in sella per miracolo dopo un duello con Migno. Scivola invece Masia, creando un buco tra i primi due, Foggia e rookie maraviglia Acosta, che si inventa un sorpasso incredibile a poche curve dalla fine a va a vincere al fotofinish la seconda gara su tre in Moto3! Sul podio i due azzurri Dennis Foggia e Andrea Migno!

Gran Premio del Portogallo 2021

Il GP del Portogallo parte alle 15.20

Il GP del Portogallo parte alle 15.20

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Pedro ACOSTA KTM 38'01.773 2 Dennis FOGGIA Honda +0.051 3 Andrea MIGNO Honda +0.584 4 Ayumu SASAKI KTM +0.615 5 Gabriel RODRIGO Honda +0.675 6 Niccolò ANTONELLI KTM +0.729 7 Romano FENATI Husqvarna +0.773 8 Sergio GARCIA GASGAS +1.245 9 Jaume MASIA KTM +12.487 10 Ryusei YAMANAKA KTM +12.508 11 Stefano NEPA KTM +12.541 12 Jason DUPASQUIER KTM +12.593 13 Filip SALAC Honda +12.833 14 Jeremy ALCOBA Honda +13.743 15 Deniz ÖNCÜ KTM +13.788 16 Yuki KUNII Honda +15.234 17 Carlos TATAY KTM +18.032 18 Andi Farid IZDIHAR Honda +20.284 19 Riccardo ROSSI KTM +20.343 20 Darryn BINDER Honda +33.374 21 Maximilian KOFLER KTM +33.410 22 Lorenzo FELLON Honda +36.502 23 John MCPHEE Honda +37.540 24 Izan GUEVARA GASGAS +1'08.552 Kaito TOBA KTM 6 Giri Adrian FERNANDEZ Husqvarna 5 Giri Tatsuki SUZUKI Honda 6 Giri Xavier ARTIGAS Honda 17 Giri