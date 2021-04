GP PORTOGALLO IN TV Nel weekend del 18 aprile torna il Motomondiale con il Gran Premio del Portogallo, sulla pista di Portimão. Lo scorso anno il tracciato dell'Algarve ha fatto il suo esordio in MotoGP a fine campionato, e a distanza di soli 5 mesi il circo a due ruote è pronto ad aprire nuovamente i battenti sui saliscendi di questa fantastica striscia d'asfalto. Tra i favoriti, oltre ai piloti della Yamaha Quartararo e Vinales, vincitori delle prime due gare stagionali, e a quelli della Suzuki Joan Mir e Alex Rins, c'è anche Miguel Oliveira, dominatore con la KTM della scorsa edizione. Proveranno ad aggiungere un tocco di bianco alla bandiera rosso-verde del Portogallo i piloti di Ducati (tra cui gli italiani Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Luca Marini) e Aprilia, oltre a Valentino Rossi, Franco Morbidelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (KTM) e a tutti i ragazzi di Moto2 e Moto3. Ultimo, ma non ultimo, ci sarà anche il rientro di Marc Marquez!

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno di Motomondiale, trovate qui sotto tutti gli orari (occhio, perché la MotoGP è anticipata e corre tra la Moto3 e la Moto2 per tutto il weekend per evitare sovrapposizioni con la Formula 1 a Imola), dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento lusitano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in differita sul digitale terrestre anche su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 16 aprile

10.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

14.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 17 aprile

10.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

14.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

16.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi differita TV8 da 17.45)

Domenica 18 aprile

10.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

12.20 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 18.15)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 19.15)

15.30 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 20.15)

TUTTO SUL GP DEL PORTOGALLO 2021

L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ospita ufficialmente la Superbike proprio da quell'anno nella gara che ha visto l'addio alle corse della leggenda Troy Bayliss. Ha ospitato per la prima volta una gara di MotoGP nel 2020. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e 6 a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. La pole position del GP del Portogallo 2020 è andata al pilota di casa Miguel Oliveira con la KTM, in 1:38.892, così come il miglior giro in gara: 1:39.855. La velocità di punta è stata invece toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso: 351,7 kmh.

La pioggia potrebbe disturbare il venerdì del Gran Premio del Portogallo a Portimão, mentre qualifiche e gara dovrebbero svolgersi con pista asciutta, un po' di sole e temperature di poco superiori ai 20°. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 16 aprile: temperature: max 21°, min 13°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 76%, vento 11km/h.

Sabato 17 aprile: temperature: max 22°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 70%, vento 18km/h.

Domenica 18 aprile: temperature: max 22°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 63%, vento 14km/h