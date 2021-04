GP SPAGNA IN TV Nel weekend del 2 maggio torna il Motomondiale con il Gran Premio di Spagna, sulla pista di Jerez de la Frontera. Lo scorso anno il tracciato andaluso ospitò ben due gare consecutive della MotoGP, che videro la doppietta di Fabio Quartararo. Il pilota spagnolo allora cominciò a spron battuto la sua stagione, salvo pagare dazio nelle gare successive. Oggi, invece, arriva su una delle piste che ama di più nelle vesti di leader iridato, e dovrà guardarsi le spalle dai tanti agguerriti rivali che vogliono insidiare il suo primato, a partire dai ducatisti Francesco Bagnaia e Johann Zarco, per arrivare ai suoi colleghi di marca Franco Morbidelli e Maverick Vinales. Occhio però, soprattutto, a Marc Marquez, di recente tornato in sella e che può solo migliorare il settimo posto di Portimao, ottenuto in non ancora perfette condizioni fisiche. Altri piloti da tenere d'occhio? Il duo della Suzuki Joan Mir-Alex Rins, ma anche i sin qui delusi Valentino Rossi (Yamaha) e Jack Miller (Ducati).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quarto weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 e nel primo della classe elettrica MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 30 aprile

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.50 - Prove Libere 2 - Moto E

Sabato 1 maggio

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 3 - MotoE

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, TV8, DAZN)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, TV8, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, TV8, DAZN)

15.35 - Qualifiche - Moto2 (SKY, TV8, DAZN)

16.05 - Qualifiche - E-Pole MotoE (SKY DAZN)

Domenica 2 maggio

8.20 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

10.05 - Gara MotoE (SKY, TV8, DAZN)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, TV8, DAZN)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, TV8, DAZN)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, TV8, DAZN)

La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultimi anni alla memoria del campione iberico Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio la stagione successiva. Il circuito è un vero e proprio catino bollente dove - in condizioni normali e non pandemiche- rimbomberebbe il calore dei tifosi spagnoli, in passato presenti in oltre 250.000, ma anche quest'anno la gara si svolgerà a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara appartiene a Marc Marquez, che nel 2019 lo ha tolto a Jorge Lorenzo, e sulla sua Honda ha stabilito il fast lap dello scorso GP in 1'38''051, ma il giro più veloce di sempre appartiene al giovane Fabio Quartararo, che nel 2020 ha ritoccato di un decimo abbondante il suo stesso record stabilito nelle qualifiche del 2019, scendendo fino al super tempo di 1'36''705.

La pioggia non dovrebbe disturbare il weekend del Gran Premio di Spagna. In Andalusia sono attese temperature miti anche se lievemente al di sotto delle medie primaverili della regione, con qualche nuvola e poche possibilità di rovesci. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 30 aprile: temperature: max 20°, min 10°; rovesci, parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 59%, vento 19km/h.

Sabato 1 maggio: temperature: max 21°, min 9°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 54%, vento 19km/h.

Domenica 2 maggio: temperature: max 23°, min 10°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 48%, vento 16km/h