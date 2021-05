I RISULTATI DEL GP D'ITALIA La MotoGP torna tra i verdeggianti colli toscani per il Gran Premio d'Italia, dopo la pausa del 2020 dovuta alla Pandemia. Sul bellissimo tracciato del Mugello che ha visto vincere nel 2019 la Ducati con Danilo Petrucci, tanti i possibili aspiranti al podio, a partire proprio dai piloti di Borgo Panigale Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco e dagli yamahisti Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Marc Marquez prosegue nel suo percorso di recupero e miglioramento, mentre cercano il riscato i suzukisti Joan Mir e Alex Rins. E gli altri italiani? Valentino Rossi cerca conferme dopo i miglioramenti sull'asciutto di Le Mans, mentre il compagno Franco Morbidelli deve riscattare la prestazione opaca in Francia. Bastianini, Marini e Savadori sono tutti rookie della pista toscana in MotoGP, mentre Petrux se dovesse arrivare l'attesa pioggia alla domenica, potrebbe essere la sorpresa del weekend con la sua KTM.

I risultati del Gran Premio d'Italia 2021

30 maggio 2021, ore 14.00





30 maggio 2021





29 maggio 2021, ore 14.35





29 maggio 2021, ore 14.10





29 maggio 2021, ore 13.30





29 maggio 2021, ore 9.55





28 maggio 2021, ore 14.10





28 maggio 2021, ore 9.55