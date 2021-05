DOPPIETTA SPAGNOLA Un buon inizio di weekend per gli italiani a Le Mans, con due terzi posti nelle due classi propedeutiche. Nella Moto2 bella gara del rookie spagnolo Raul Fernandez che nei primissimi giri riprende un ottimo Bezzecchi e non molla più la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il compagno del team KTM Ajo, Remy Gardner, e poi ''Bez'', un po' in calo nel finale ma autore di una prova consistente. Tante cadute tra cui quella di Sam Lowez, che scivola in quarta piazza nel mondiale. Ne approfittano Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta, al miglior risultato di sempre in Moto2 rispettivamente quarto e nono. Ottavo e deluso invece Di Giannantonio, che ha scontato due penalità e poteva ambire al podio. Nella classe Moto3, nonostante l'ottavo posto il campionato del mondo sempre sempre più saldo tra le mani del rookie Pedro Acosta. Il pilota spagnolo scatta 20°, rimonta in due giri fino alla 7°, poi cade, ri-rimonta e mette dietro tutti i diretti rivali in classifica, potendo contare a fine gara su più del doppio dei punti rispetto al secondo in classifica. E secondo nella graduatoria è ora il suo connazionale Sergio Garcia con la GasGas, vincitore della gara di oggi davanti al ceco Filip Salac, una corsa anomala per le Moto3, sgranate sin dall'inizio sulla pista bagnata rispetto al solito gruppo compatto e con i due in fuga sin dalle primissime battute. Sul podio del Gran Premio di Francia finisce anche Riccardo Rossi, primo podio in carriera per il pilota genovese.

MOTO2 Su una pista più asciutta che bagnata, scatta molto bene al via Marco Bezzecchi che prende il comando davanti al poleman Raul Fernandez, mentre lo spagnolo Aron Canet scivola su una chiazza di bagnato e dalla terza posizione provvisoria saluta subito la contesa. Bez prova ad allungare sui due Fernandez, Raul lo segue ma Augusto scivola e cade anch'esso. Cade anche Manzi, mentre dietro ai primi due ci sono Roberts, Garzo e Bendsneyder. Al terzo giro Baldassarri (per conto suo), Vierge e Sam Lowes (toccandosi), in lotta per la sesta posizione, vanno tutti e tre sulla ghiaia e salutano la top ten con Arbolino che sale in settima piazza e Di Giannantonio in ottava. Ma nelle prime fasi è una gara ad eliminazione: Joe Roberts cade al quinto giro proprio mentre prova ad attaccare Fernandez che due curve più tardi passa Bezzecchi e si prende la prima posizione! Tony Arbolino è nelle prime fasi tra i più veloci in pista e si mette quinto nel terzetto che lotta per il terzo gradino del podio, con ''Diggia'' sesto davanti a Garzò, a terra dopo un contatto proprio con l'italiano che si prende un long-lap penalty scivolando in 11° piazza, e un secondo per averlo scontato tagliando la riga bianca, finendo 14°. Mentre Fernandez allunga su Bezzecchi, il pilota della VR46 deve guardarsi le spalle da Bendsneyder, Gardner e Arbolino, ma dopo un po' di fatica iniziale sembra poter ri-allungare sul terzetto. a 10 giri dal termine Gardner e Arbolino passano un Bendsneyder in difficoltà con la gomma posteriore e provano a non perdere contatto con il ''Bez''. Gardner raggiunge l'italiano a 7 giri dal termine e lo passa sfruttando un suo lungo alla curva 8. L'australiano sembra il più in palla nelle fasi finali e prova a raggiungere il compagno di team, portandosi dietro un Bezzecchi un po' al limita. Il ricongiungimento però non arriva. Vince il favoloso rookie Raul Fernandez che ora in classifica è secondo a un solo punto di distacco da Gardner. Terzo ''Bez'', in gara e in classifica, quarto il bravissimo Tony Arbolino, staccatosi negli ultimi giri. Nella top ten anche Simone Corsi, nono, con Di Giannantonio che senza le due penalità avrebbe potuto fare molto meglio del 8° posto finale e Dalla Porta che ha assaporato la top ten fino alla fine, scivolando nel finale fino alla 12° piazza.

MOTO3 Allo spegnimento dei semafori su pista ancora bagnata, ma già più asciutta rispetto al warm up, scatta bene Andrea Migno che poi però va lungo e si fa infilare da una serie di piloti. Ne approfitta Niccolò Antonelli che prova ad allungare subito sul gruppo ma cade al termine del primo giro e finisce nella ghiaia! Il secondo giro è fatale a tanti big: cadono Tatsku Suzuki, Jeremy Alcoba e Jaume Masia mentre davanti Sergio Garcia e Filip Salac allungano sul tutto il resto del gruppo. Pedro Acosta, scattato 20°, è già settimo al termine del secondo giro, ma poi scivola e deve ripartire dalle retrovie! Continuano le cadute eccellenti con Rodrigo (era quinto) che scivola al terzo giro. Alle spalle dei due leader in fuga c'è Riccardo Rossi a guidare gli inseguitori, che perdono terreno giro dopo giro, mentre nelle retrovie Acosta ricomincia a rimontare. Garcia e Salac sembrano gli unici a potersi giocare la vittoria, mentre dietro si forma un terzetto per il terzo gradino del podio con Rossi, Sasaki e McPhee e un vantaggio consistente sul resto della flotta. Cade anche Darryn Binder che riesce però a tornare in sella, con Acosta che a metà gara precisa entra di nuovo nella top ten. A 10 giri dal termine Garcia va largo e Salac si mette al comando, ma lo spagnolo non ci sta: si riprende la posizione di vertice e allunga sul pilota ceco. Negli ultimi sette giri poche emozioni: Garcia vince davanti a Salac, dietro si ricompattano ma è bravo a mantenere la terza posizione fino alla fine Riccardo Rossi che resiste al ritorno fortissimo di John McPhee. Primo podio in carriera per il pilota genovese della KTM, che è il miglior italiano con Fenati 10° e Migno 11°.

Gran Premio di Francia 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Raul FERNANDEZ Kalex 40'46.101 2 Remy GARDNER Kalex +1.490 3 Marco BEZZECCHI Kalex +4.599 4 Tony ARBOLINO Kalex +7.503 5 Bo BENDSNEYDER Kalex +11.887 6 Marcel SCHROTTER Kalex +27.829 7 Ai OGURA Kalex +27.975 8 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex +28.112 9 Simone CORSI MV Agusta +28.204 10 Jorge NAVARRO Boscoscuro +28.432 11 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +28.989 12 Somkiat CHANTRA Kalex +28.749 13 Nicolò BULEGA Kalex +29.316 14 Marcos RAMIREZ Kalex +31.605 15 Albert ARENAS Boscoscuro +32.080 16 Hafizh SYAHRIN NTS +32.571 17 Barry BALTUS NTS +33.309 18 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta +39.036 19 Jake DIXON Kalex +41.069 20 Celestino VIETTI Kalex +45.599 21 Tommaso MARCON MV Agusta +1'19.160 Cameron BEAUBIER Kalex 5 Giri Thomas LUTHI Kalex 11 Giri Hector GARZO Kalex 19 Giri Joe ROBERTS Kalex 21 Giri Xavi VIERGE Kalex 22 Giri Sam LOWES Kalex 22 Giri Stefano MANZI Kalex 23 Giri Alonso LOPEZ Boscoscuro 23 Giri Augusto FERNANDEZ Kalex 24 Giri Aron CANET Boscoscuro 0 Giro

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Remy GARDNER Kalex AUS 89 2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 88 3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 72 4 Sam LOWES Kalex GBR 66 5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 60 6 Joe ROBERTS Kalex USA 31 7 Aron CANET Boscoscuro SPA 30 8 Marcel SCHROTTER Kalex GER 30 9 Ai OGURA Kalex JPN 29 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 26 11 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 24 12 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 23 13 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 19 14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 18 15 Celestino VIETTI Kalex ITA 13 16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 12 17 Stefano MANZI Kalex ITA 11 18 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 11 19 Jake DIXON Kalex GBR 9 20 Hector GARZO Kalex SPA 8 21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 8 22 Simone CORSI MV Agusta ITA 7 23 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 5 24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 4 25 Nicolò BULEGA Kalex ITA 3 26 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3 27 Thomas LUTHI Kalex SWI 1 28 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 29 Barry BALTUS NTS BEL 30 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA 31 Miquel PONS MV Agusta SPA 32 Fraser ROGERS NTS GBR 33 Tommaso MARCON MV Agusta ITA 34 Taiga HADA NTS JPN 35 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sergio GARCIA GASGAS 42'21.172 2 Filip SALAC Honda +2.349 3 Riccardo ROSSI KTM +5.589 4 John MCPHEE Honda +7.158 5 Ayumu SASAKI KTM +14.882 6 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +27.279 7 Xavier ARTIGAS Honda +27.408 8 Pedro ACOSTA KTM +29.880 9 Deniz ÖNCÜ KTM +35.098 10 Romano FENATI Husqvarna +36.616 11 Andrea MIGNO Honda +42.347 12 Ryusei YAMANAKA KTM +42.739 13 Jason DUPASQUIER KTM +42.756 14 Izan GUEVARA GASGAS +50.891 15 Andi Farid IZDIHAR Honda +52.753 16 Maximilian KOFLER KTM +53.054 17 Stefano NEPA KTM +53.568 18 Dennis FOGGIA Honda +1'18.995 19 Lorenzo FELLON Honda +1'19.103 20 Darryn BINDER Honda +1'54.124 21 Kaito TOBA KTM 1 Giro 22 Jeremy ALCOBA Honda 4 Giri Carlos TATAY KTM 8 Giri Takuma MATSUYAMA Honda 19 Giri Gabriel RODRIGO Honda 20 Giri Jaume MASIA KTM 21 Giri Tatsuki SUZUKI Honda 21 Giri Niccolò ANTONELLI KTM 21 Giri