I RISULTATI DEL GP DI SPAGNA La MotoGP approda in Francia, sull'iconica pista di Le Mans nella sua versione GP che prende il nome di Bugattin. Il Gran Premio di Francia ha visto lo scorso anno l'affermazione di Danilo Petrucci sulla Ducati, quest'anno il pronostico è apertissimo con le moto di Borgo Panigale ancora all'arrembaggio dopo la doppietta di Jerez con Jack Miller e Francesco Bagnaia, ma anche con due piloti di casa che hanno iniziato benissimo il mondiale, Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Dietro di loro un nugolo di piloti eccezionali che potrebbero anche vincere: Vinales, Marquez, Mir, Rins, Morbidelli e, perché no, Petrucci e Rossi che l'hanno già fatto in passato e amano la pista transalpina. Di seguito tutti i risultati del Gran Premio di Francia 2021.

I risultati del Gran Premio di Francia 2021

16 maggio 2021, ore 14.00

16 maggio 2021

15 maggio 2021, ore 14.35

15 maggio 2021, ore 14.10

15 maggio 2021, ore 13.30

15 maggio 2021, ore 9.55

14 maggio 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Johann ZARCO Ducati 1'31.747 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'31.842 0.095 / 0.095 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'32.136 0.389 / 0.294 4 Pol ESPARGARO Honda 1'32.137 0.390 / 0.001 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'32.279 0.532 / 0.142 6 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.296 0.549 / 0.017 7 Jack MILLER Ducati 1'32.361 0.614 / 0.065 8 Marc MARQUEZ Honda 1'32.632 0.885 / 0.271 9 Valentino ROSSI Yamaha 1'32.669 0.922 / 0.037 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'32.711 0.964 / 0.042 11 Alex RINS Suzuki 1'32.762 1.015 / 0.051 12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.800 1.053 / 0.038 13 Joan MIR Suzuki 1'32.908 1.161 / 0.108 14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.946 1.199 / 0.038 15 Iker LECUONA KTM 1'33.040 1.293 / 0.094 16 Brad BINDER KTM 1'33.117 1.370 / 0.077 17 Alex MARQUEZ Honda 1'33.204 1.457 / 0.087 18 Tito RABAT Ducati 1'33.361 1.614 / 0.157 19 Enea BASTIANINI Ducati 1'33.536 1.789 / 0.175 20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'33.985 2.238 / 0.449 21 Luca MARINI Ducati 1'34.147 2.400 / 0.162 22 Danilo PETRUCCI KTM 1'34.520 2.773 / 0.373

