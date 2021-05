GP FRANCIA IN TV Nel weekend del 16 maggio torna il Motomondiale con il Gran Premio di Francia, sullo storico tracciato di Le Mans. Lo scorso anno nella Loira iniziò la crisi di Valentino Rossi, vedemmo volare in aria Jack Miller disarcionato dalla sua Ducati e festeggiammo la vittoria di uno strepitoso Danilo Petrucci. Quest'anno gli occhi saranno puntati tutti sulla coppia di casa, Fabio Quartararo e Johann Zarco, entrambi bravissimi in questo avvio di mondiale ma tutti e due reduci da un fine settimana complicato a Jerez, ma anche sui due piloti ufficiali della Ducati, lo stesso Miller, vincitore in Spagna, e Pecco Bagnaia, leader del mondiale dopo il secondo posto iberico e a caccia della prima vittoria in carriera in MotoGP! Occhio anche a Franco Morbidelli, migliore dei piloti Yamaha a Jerez, al suo collega di marca Maverick Vinales, ai due suzukisti Joan Mir e Alex Rins e - ovviamente - a Marc Marquez, che sta pian piano ritrovando la strada verso la vetta.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 e nel secondo della classe elettrica MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento transalpino sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 14 maggio

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.50 - Prove Libere 2 - Moto E

Sabato 15 maggio

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 3 - MotoE

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, TV8, DAZN, sintesi TV8 dalle 15.35)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, TV8, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi TV8 dalle 15.35)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi TV8 dalle 15.35)

16.10 - Qualifiche - E-Pole MotoE (SKY)

Domenica 16 maggio

8.20 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

10.05 - Gara MotoE (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita in chiaro su TV8 alle 14.00)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita in chiaro su TV8 alle 15.15)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita in chiaro su TV8 alle 17.00)

Il tracciato sulla quale si correrà la gara domenica è la versione più piccola della pista leggendaria della 24 ore di Le Mans, quello denominato Bugatti. Si trova 5 km a sud della cittadina nella Loira e a circa 200 km dalla capitale Parigi. La pista è tappa abituale per il Gran Premio di Francia dal 2000, e aveva in precedenza ospitato altre 11 gare del motomondiale tra il 1969 e il 1995, quando uscì dal calendario dopo un gravissimo incidente occorso allo spagnolo Alberto Puig per condurre lavori di messa in sicurezza del tracciato. Sui 4,2 km di lunghezza dunque, i piloti si troveranno ad affrontare 5 curve a sinistra e 9 a destra (si gira in senso orario) e un rettilineo più lungo di 674 metri tra la 8 e la 9, se non si considera il tratto in pieno tra la 14 e la 3. Il record della pista in gara appartiene a Maverick Vinales, che nel 2017 con la Yamaha siglò un 1:32.309, mentre la prestazione più bassa in assoluto è di Johann Zarco, che nel 2018 scattò in pole, sempre con la Yamaha, in 1:31.185. Il record di velocità, infine, appartiene a Pecco Bagnaia, che lo scorso anno lo ha ritoccato con la sua Ducati toccando i 319.6 kmh.

La pioggia dovrebbe essere protagonista per tutto il weekend del Gran Premio di Francia. Nella Loira, infatti, sono attese temperature basse e tanta acqua per tutto il fine settimana. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 14 maggio: temperature: max 18°, min 7°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 58%, vento 14km/h.

Sabato 15 maggio: temperature: max 18°, min 9°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 62%, vento 18km/h.

Domenica 16 maggio: temperature: max 18°, min 8°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 67%, vento 18km/h