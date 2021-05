PECCATO PECCO! L'azzardo di Pecco Bagnaia non ha pagato. Il pilota italiano ieri sul finale di FP2 non ha provato il time attack, confidando che nella mattinata francese di oggi il cielo avrebbe retto. Invece no, la pioggia ha reso impossibile a tutti un miglioramento cronometrico e dunque i dieci qualificati alla Q2 restano quelli di ieri, e l'italiano, assieme alle Suzuki di Mir e Rins, all'Aprilia di Aleix Espargaro e al poker di azzurri Bastianini, Marini, Petrucci e Savadori, sarà presente in una Q1 a imbuto. Il pilota torinese si è comunque dedicato molto al setup da bagnato in ottica gara, così come tutti gli altri piloti impossibilitati a fare altro ed è stato alla fine titolare del terzo tempo.

BRAVI MARC E... SAVADORI! Il migliore su pista bagnata è stato a sorpresa Marc Marquez. Il campione iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:40.736, precedendo di circa 6 decimi il bravissimo Lorenzo Savadori con l'Aprilia, che già ieri sul bagnato aveva dato prova di ottime doti. Terzo, come detto, Bagnaia, che ha preceduto di appena 5 millesimi un altro avversario pericoloso in queste condizioni, il portoghese Miguel Oliveira su KTM. Nei dieci anche Pol Espargaro (Honda), Johann Zarco (Ducati), Joan Mir e Alex Rins (Suzuki), Iker Lecuona (KTM) e il bravissimo Luca Marini (Ducati).

AHIA MORBIDO! Non brillano invece le Yamaha sul bagnato. Come ieri in FP1, anche oggi in FP3 sono rimaste tutte fuori dalla top ten di sessione. Il poker d'assi della casa di Iwata è rimasto staccato con Vinales 16° a 2''8 da Marquez, Morbidelli subito dietro poi Quartararo 19° e Rossi 21° e penultimo a 3''2. Non bastassero i risultati in pista, una brutta disavventura ha visto per protagonista Franco Morbidelli al rientro ai box, infortunatosi scendendo dalla moto al rientro in pitlane. Speriamo non sia nulla di grave in ottica qualifiche e gara.