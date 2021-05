NOTE POSITIVE Una giornata positiva quella di Valentino Rossi, che dopo le prime uscite stagionali rivede un po' di bagliore in fondo al tunnel grazie al nono tempo di oggi nelle FP2. Un crono non troppo significativo, ma che mette il Dottore in una buona posizione per la qualificazione diretta alla Q2 di domani pomeriggio, visto che per le FP3 del mattino è possibile torni a imperversare la pioggia che stamattina ha già caratterizzato le FP1. Ciò che induce Rossi a un po' di ottimismo, però, è sicuramente ciò che ha provato in sella rispetto ai weekend di Portimao e Jerez, quando aveva del tutto smarrito il feeling con la moto. In mezzo c'è stato un test a Jerez, considerato dal diretto interessato come fondamentale per essere dov'è oggi.

GRAZIE A JEREZ ''Tutto sommato posso dire che oggi sia andata bene'' - ha spiegato Rossi - ''Sul bagnato sono andato bene stamattina, ma volevo l'asciutto per provare la moto al meglio e siamo stati fortunati perché al pomeriggio c'è stato. Ho potuto spingere e ho chiuso nella top ten, ma l'aspetto più importante è che mi sono sentito bene in sella, sono stato costante e ho avuto un buon passo, insomma, mi pare che sia andata meglio rispetto alle prime gare. Il lavoro nei test di Jerez è servito sicuramente, abbiamo lavorato su tutto: sospensioni, assetto, forcellone e bilanciamento, e oggi siamo stati più veloci anche in ingresso in curva, in generale ho sensazioni più positive in sella''.

MEGLIO L'ASCIUTTO ''Ovviamente c'è ancora da migliorare l'assetto generale e molto dipenderà dal meteo'' - ha poi aggiunto Valentino. D'altra parte se dovesse piovere domani la situazione sarebbe favorevole al Dottore, visto che è probabile piova anche domenica, e dunque - con un posto in Q2 già assicurato - potrebbe sfruttare le FP3 per mettere a punto la moto per la qualifica e per la gara. Ciò nonostante Rossi preferirebbe l'asciutto: ''Le previsioni meteo non sono buone, ma a Le Mans il tempo cambia rapidamente. Io preferirei una gara asciutta. Sono contento di questa giornata, è dura mantenere la motivazione quando si va sempre male, si diventa pessimisti. Io cerco comunque di stare tranquillo perché ho dalla mia l'esperienza e i ricordi di quanto vincevo 11 gare l'anno, ma in ogni caso i miei amici mi aiutano, la squadra anche e questo serve. Per il resto tutto può cambiare piuttosto rapidamente''.