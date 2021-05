INSIDIA DA BAGNATO A Le Mans l'attesa pioggia è arrivata a condizionare il lavoro di piloti e team, provocando indirettamente un insolito infortunio - dai primi riscontri non troppo grave - per Franco Morbidelli nel corso della terza sessione di prove libere del GP Francia, in programma stamattina. Il pilota della Yamaha Petronas si è fatto male dopo essere rientrato ai box per provare un cambio di moto, un'operazione che è possibile vedere anche in gara quando le condizioni della pista passano da asciutto a bagnato o viceversa.

MOLTO DOLORE Morbidelli si è accasciato dolorante dopo essere saltato giù dalla sua YZR-M1 ed è poi stato trasportato a spalle all'interno del box. Dai primi riscontri ad essere interessato è il menisco del ginocchio sinistro che sarebbe stato ''pizzicato'' al momento dell'atterraggio: in quell'istante il pilota italo-brasiliano ha provato molto dolore. Per sua fortuna, la pioggia di oggi ha impedito ai piloti di migliorare le prestazioni delle FP2 di ieri e quindi Morbidelli è già qualificato per la Q2. Potrà così avere più tempo per recuperare da questo piccolo infortunio e partecipare poi alla decisiva sessione che definirà la griglia di partenza del GP Francia. Successivamente, le telecamere lo hanno ripreso mentre camminava già in maniera autonoma, seppur claudicante. Qui sotto, il video dell'incidente: